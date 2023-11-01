В Краснодарском крае в первый день ноября потеплеет до 29 °С

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

На Кубани 1 ноября будет тепло и малооблачно. Осадков не ожидается

В Краснодарском крае 1 ноября ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Краснодаре 23 октября потеплело до 28 °С:

Температура воздуха днем в предгорных районах 19-24 °С, в горах 17-22 °С. В южной половине края столбик термометра поднимется до 29 °С.

На Черноморском побережье местами порывы ветра будут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха днем 20-25 °С.

По данным синоптиков Кубани, в Краснодаре в среду, 1 ноября будет переменная облачность, но без осадков. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха 24-26 °С.

Напомним, что в Краснодарском крае последние дни октября были теплыми. В начале рабочей недели воздух прогрелся до 23 °С.

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