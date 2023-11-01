В Краснодаре хотят построить детский сад на улице Школьной

На улице Школьной в Краснодаре появится детский сад на 250 мест

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что на улице Школьной построят детский сад. Проект учреждения сейчас находится на госэкспертизе, заключение по нему должны выдать в конце ноября.

Двухэтажный детский сад будет рассчитан на 250 мест. В нем хотят разместить 12 групп, в том числе две ясельные. В здании сделают пищевой и медицинский блоки, пожарный пост, спортивный зал, кабинеты психолога и логопеда.

За получением субсидии на строительство власти Краснодара обратятся в региональную администрацию. Сдать объект планируют в 2025 году.

Ранее Юга.ру писали, что в поселке Российском закончили строительство детского сада на 350 мест. Объект уже получил заключение о соответствии.