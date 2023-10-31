В центре Сочи нашли опасную ядовитую змею гюрзу

Жители Сочи обнаружили в центре города ядовитую змею гюрзу. Сейчас она находится в научном отделе курортного нацпарка

31 октября пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк» сообщила Юга.ру, что, обнаружив змею, люди обратились к зоозащитникам. Те не распознали опасный вид рептилии и посоветовали выпустить ее в парке.

Позже жителям удалось связаться со специалистами Сочинского нацпарка. Замдиректора по научной работе, герпетолог Борис Туниев забрал змею в научный отдел. По его словам, ей оказалась половозрелая гюрза возрастом около трех лет. Ранее гадюка жила в террариуме. Однако она не лишена своих природных инстинктов.

Гюрза — самая крупная из гадюк, обитающих на территории бывшего СССР. Краснокнижная змея обладает смертельным укусом. В природе Сочи рептилия не встречается.

«Не случайно научное название гигантской гадюки — гробовая. Это отражает особенности яда этой змеи. Вид в дикой природе обитает в Передней Азии, Средней Азии, Армении, Грузии, Азербайджане. В России обитает в Дагестане. В связи с этим внесена в Красную книгу РФ. Гюрза, как и все змеи, нападают только в случае самозащиты. Но надо учитывать особенности животного — змеи достаточно плохо видят, и все они глухи. Распознать жертву или врага она может только с близкого расстояния. И вот тут может произойти укус, если не соблюдать меры осторожности», — рассказал Борис Туниев. Специалист отметил, что распознать гюрзу можно по зигзагообразному орнаменту на теле, суженным зрачкам (у неядовитых видов зрачки круглые), большим клыкам и ядовитым железам.

Пока змея будет жить в научном отделе Сочинского нацпарка. Рептилии обеспечат уход, кормление и содержание. Выпускать в дикую природу ее не планируют.

«Если опасная рептилия содержалась в частном террариуме, то нужно искать его владельца. Шансов, что тот добровольно придет за сбежавшим питомцем, мало. Ведь покупка, продажа и содержание краснокнижных животных регулируется законодательством РФ. А нарушение закона может обернуться уголовным делом», — заявили в пресс-службе нацпарка.



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