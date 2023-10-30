Из Сочи запустили рейсы в Гюмри

Краснодарский край, В мире

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

С 29 октября из аэропорта Сочи появились рейсы в армянский город Гюмри

Теперь в Гюмри пассажиры могут летать авиакомпанией «Победа» на Boeing 737-800 на 189 мест. В первый рейс из Сочи отправились 113 человек, сообщает пресс-служба аэропорта курорта.

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Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Вылет из Сочи в 8:30, а прибытие в Гюмри — 10:45. Полет составит 1 час 15 минут. Для каждого аэропорта указано местное время.

Гюмри — город на северо-западе Армении, административный центр Ширакской области. Он находится в 126 км от Еревана и является вторым по величине.

Напомним, что на новогодних каникулах из Сочи в Турцию можно улететь за 4 тыс. рублей. 

Ранее Юга.ру писали, что авиакомпании запустили дополнительные рейсы из Израиля в Сочи и Минводы.

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