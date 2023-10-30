Из Сочи запустили рейсы в Гюмри

С 29 октября из аэропорта Сочи появились рейсы в армянский город Гюмри

Теперь в Гюмри пассажиры могут летать авиакомпанией «Победа» на Boeing 737-800 на 189 мест. В первый рейс из Сочи отправились 113 человек, сообщает пресс-служба аэропорта курорта.

Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Вылет из Сочи в 8:30, а прибытие в Гюмри — 10:45. Полет составит 1 час 15 минут. Для каждого аэропорта указано местное время.

Гюмри — город на северо-западе Армении, административный центр Ширакской области. Он находится в 126 км от Еревана и является вторым по величине.