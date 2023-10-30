В Краснодарском крае потеплеет до 28 °С

Рабочая неделя на Кубани начнется с теплой погоды

В Краснодаре днем 30 октября будет небольшая облачность, без осадков. Утром и ночью в низинах и у водоемов туман. Днем воздух прогреется до 21-23 °С.

Синоптики отметили, что в ближайшие дни в краевой столице осадков не ожидается. Столбик термометра днем поднимется до 25 °С.

По краю также будет тепло и без дождей. Ночью и утром местами туман. Днем небольшая облачность. Ветер восточный 4-9 м/с, в отдельных районах до 12 м/с. Температура воздуха днем составит 19-24 °С.

Кроме того, согласно прогнозу, 1 ноября температура воздуха в крае поднимется до 28 °С.

На Черноморском побережье без осадков, ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Днем воздух прогреется до 19-24 °С.