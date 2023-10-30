В Краснодарском крае потеплеет до 28 °С

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Рабочая неделя на Кубани начнется с теплой погоды

В Краснодаре днем 30 октября будет небольшая облачность, без осадков. Утром и ночью в низинах и у водоемов туман. Днем воздух прогреется до 21-23 °С.  

Синоптики отметили, что в ближайшие дни в краевой столице осадков не ожидается. Столбик термометра днем поднимется до 25 °С.

По краю также будет тепло и без дождей. Ночью и утром местами туман. Днем небольшая облачность. Ветер восточный 4-9 м/с, в отдельных районах до 12 м/с. Температура воздуха днем составит 19-24 °С. 

Кроме того, согласно прогнозу, 1 ноября температура воздуха в крае поднимется до 28 °С.

На Черноморском побережье без осадков, ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Днем воздух прогреется до 19-24 °С. 

Ранее Юга.ру писали, что 23 октября в Краснодаре потеплело до 28 °С. В тот день был установлен новый погодный рекорд.

Погода

Новости

Полиция Краснодарского края изъяла 2,5 млн пачек контрафактных сигарет
В Краснодаре расскажут о чаеводстве и угостят редкими лаосскими сортами
Telegram сбоит в РФ. Больше всего жалоб из Краснодарского края
Главное о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября: реакция властей и переносы рейсов
Из Сочи запустили рейсы в Гюмри
В Краснодарском крае потеплеет до 28 °С

Лента новостей

Жители Нальчика и Черкесска поддерживают Палестину и угрожают евреям
Вчера, 17:05
Жители Нальчика и Черкесска поддерживают Палестину и угрожают евреям
Муфтии Северного Кавказа осудили антисемитские акции
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи
Сегодня, 15:55 Реклама
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи
Подробная инструкция
Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»

Реклама на сайте