СК проверит загрязнение озера около Геленджика спустя полтора года с фиксации нарушений
28 октября СК РФ обратил внимание на стихийную свалку бытового и строительного мусора в озере рядом с Геленджиком
Телеграм-канал «Информационный центр СК России» заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю кубанского СК Андрею Маслову проверить нарушения природоохранного законодательства, из-за которых обмелело озеро рядом с Геленджиком.
Россельхознадзор изъял рис с полей вокруг свалки в Полтавской:
«В социальной сети сообщается, что в мае 2022 года организована стихийная свалка твердых бытовых и строительных отходов в озере в окрестностях города Геленджика Краснодарского края, что привело к загрязнению и обмелению водоема. В нем выявлено повышенное содержание опасных веществ, в связи с чем возникла угроза загрязнения почвы на земельных участках, предназначенных для ведения фермерского и сельского хозяйства. До настоящего времени мер к ликвидации нарушений не принимается», — сообщил телеграм-канал Следкома.
Тем временем, власти Геленджика намерены увеличить лесопарковую зону более чем 100 га.