СК проверит загрязнение озера около Геленджика спустя полтора года с фиксации нарушений

«В социальной сети сообщается, что в мае 2022 года организована стихийная свалка твердых бытовых и строительных отходов в озере в окрестностях города Геленджика Краснодарского края, что привело к загрязнению и обмелению водоема. В нем выявлено повышенное содержание опасных веществ, в связи с чем возникла угроза загрязнения почвы на земельных участках, предназначенных для ведения фермерского и сельского хозяйства. До настоящего времени мер к ликвидации нарушений не принимается», — сообщил телеграм-канал Следкома.