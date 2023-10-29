СК проверит загрязнение озера около Геленджика спустя полтора года с фиксации нарушений

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото John Cameron с сайта Unsplash.com
    © Фото John Cameron с сайта Unsplash.com

28 октября СК РФ обратил внимание на стихийную свалку бытового и строительного мусора в озере рядом с Геленджиком

Телеграм-канал «Информационный центр СК России» заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю кубанского СК Андрею Маслову проверить нарушения природоохранного законодательства, из-за которых обмелело озеро рядом с Геленджиком.

Россельхознадзор изъял рис с полей вокруг свалки в Полтавской:

«В социальной сети сообщается, что в мае 2022 года организована стихийная свалка твердых бытовых и строительных отходов в озере в окрестностях города Геленджика Краснодарского края, что привело к загрязнению и обмелению водоема. В нем выявлено повышенное содержание опасных веществ, в связи с чем возникла угроза загрязнения почвы на земельных участках, предназначенных для ведения фермерского и сельского хозяйства. До настоящего времени мер к ликвидации нарушений не принимается», — сообщил телеграм-канал Следкома.

Тем временем, власти Геленджика намерены увеличить лесопарковую зону более чем 100 га.

Александр Бастрыкин Геленджик Мусор Следственный комитет ТБО

Новости

Жители Нальчика и Черкесска поддерживают Палестину и угрожают евреям. Муфтии Северного Кавказа осудили антисемитские акции
СК проверит загрязнение озера около Геленджика спустя полтора года с фиксации нарушений
Урожай сельхозкультур в Краснодарском крае сократился на 800 тыс. тонн
«Магнит» хочет купить треть акций дальневосточного ретейлера «Самбери»
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Цахес» по произведению Гофмана
В Краснодаре пройдет лекция «Краткая теория хоррра в кино»

Лента новостей

Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
25 октября, 19:36
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
И еще 8 идей, как отметить Хэллоуин в Краснодаре
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
26 октября, 14:15
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Рассказываем, что посмотреть в кино с 26 октября

Реклама на сайте