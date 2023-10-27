В Краснодарском крае наблюдается дефицит водителей — аналитики

Эксперты выяснили, какой спрос на водителей на Кубани и как сильно изменились их зарплаты с начала 2023 года

По данным аналитиков hh.ru, с января по октябрь 2023 года российские работодатели разместили на сервисе более 400 тыс. вакансий для водителей. Это число превышает прошлогодние показатели на 53%.

Сейчас, как сообщают эксперты, Краснодарский край находится на четвертом месте в стране по числу предложений для водителей. С января по октябрь в регионе разместили 17,5 тыс. объявлений, что превышает данные 2022 года на 65%. В октябре на Кубани индекс конкуренции на эту должность составил 2,9 резюме на вакансию. Согласно данным аналитиков, показатель меньше четырех резюме на вакансию говорит о дефиците кадров.

Сфера транспорта, логистики и перевозок находится на шестом месте среди самых дефицитных в Краснодарском крае. Поэтому работодатели с целью привлечь сотрудников повышают зарплаты. Сервис «Люди в цифрах» привел средний диапазон дохода водителей на Кубани в 2023 году — 57-137 тыс. рублей.



По России предлагаемая зарплата в транспортном секторе составляет 71,8 тыс. рублей. В сравнении с 2022 годом она выросла на 16,8 тыс. рублей. Самые большие зарплаты водителям предлагают работодатели в Ингушетии (164 тыс. рублей), Ненецкого АО (155 тыс.) и Чечни (131 тыс.).

Напомним, что в октябре эксперты рассказали, как изменился спрос на персонал на Кубани к 2023 году.

Как писали ранее Юга.ру, Краснодарский край оказался на 18 месте в рейтинге регионов РФ по доходам населения.