В центре Краснодара перекроют дороги на время фестиваля уличного спорта

В Краснодаре 28 октября перекроют несколько участков дорог из-за проведения спортивного фестиваля

На Главной городской площади с 11:00 до 16:00 пройдет фестиваль уличных видов спорта. Подробно о нем мы писали здесь.

С 06:00 28 октября будут перекрыты участки улиц: Красной — от улицы им. Калинина до Пашковской;

Длинной — от улицы Рашпилевской до Красноармейской;

Красноармейской — от улицы Кузнечной до Длинной;

им. Будённого — от улицы Коммунаров до Рашпилевской.

В мэрии предупредили, что с 23:00 27 октября территорию будут освобождать от транспорта. На участках обустроят парковки для участников и гостей фестиваля. Водителей просят учесть это при планировании маршрутов.

Напомним, в подборке Юга.ру собрали варианты празднования Хэллоуина в Краснодаре. 31 октября в городе устроят экскурсию по кладбищу, велозаезд, русскую вечеринку и многое другое.