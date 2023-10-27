В центре Краснодара перекроют дороги на время фестиваля уличного спорта
В Краснодаре 28 октября перекроют несколько участков дорог из-за проведения спортивного фестиваля
На Главной городской площади с 11:00 до 16:00 пройдет фестиваль уличных видов спорта. Подробно о нем мы писали здесь.
С 06:00 28 октября будут перекрыты участки улиц:
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Красной — от улицы им. Калинина до Пашковской;
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Длинной — от улицы Рашпилевской до Красноармейской;
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Красноармейской — от улицы Кузнечной до Длинной;
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им. Будённого — от улицы Коммунаров до Рашпилевской.
В мэрии предупредили, что с 23:00 27 октября территорию будут освобождать от транспорта. На участках обустроят парковки для участников и гостей фестиваля. Водителей просят учесть это при планировании маршрутов.
Напомним, в подборке Юга.ру собрали варианты празднования Хэллоуина в Краснодаре. 31 октября в городе устроят экскурсию по кладбищу, велозаезд, русскую вечеринку и многое другое.
А с 30 октября по 5 ноября в Краснодаре пройдет фестиваль аниме и K-pop. Об этом можно прочитать здесь.