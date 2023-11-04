В Краснодаре состоится предпоказ и обсуждение с режиссером фильма «Год рождения»
В кинотеатре «Монитор на Красной Площади» в Краснодаре 7 ноября состоится предпремьерный показ романтической панк-фантазии «Год рождения»
Главные роли в фильме исполнили Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина и Юра Борисов. Мечтатель Филипп живёт только своими увлечениями и намерен провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в родном Металлогорске. Идея утопична, но парень искренне верит, что сможет осуществить задуманное. Всё меняется, когда он встречает Марину и обоих охватывает любовь. На горизонте уже маячит взрослая семейная жизнь, а он никак не может отказаться от нелепых фантазий.
Начало в 19:00. Билеты в продаже. После показа пройдёт онлайн-обсуждение фильма с режиссёром Михаилом Местецким. Возрастное ограничение 16+.
В широкий прокат «Год рождения» выходит 9 ноября.
Как писали Юга.ру, творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 5 ноября посмотреть и обсудить драму «Сука-любовь» 2000 года. Действие происходит в Мехико в конце 1990-х годов. Автомобильная авария связывает героев трёх различных историй. Драму снял Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший», «21 грамм», «Бьютифул», «Вавилон», «Бёрдмэн»).