В Краснодаре состоится предпоказ и обсуждение с режиссером фильма «Год рождения»

Главные роли в фильме исполнили Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина и Юра Борисов. Мечтатель Филипп живёт только своими увлечениями и намерен провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в родном Металлогорске. Идея утопична, но парень искренне верит, что сможет осуществить задуманное. Всё меняется, когда он встречает Марину и обоих охватывает любовь. На горизонте уже маячит взрослая семейная жизнь, а он никак не может отказаться от нелепых фантазий.

Начало в 19:00. Билеты в продаже. После показа пройдёт онлайн-обсуждение фильма с режиссёром Михаилом Местецким. Возрастное ограничение 16+.

В широкий прокат «Год рождения» выходит 9 ноября.