В Краснодарском крае прогнозируют ливни, грозы, град и сильный ветер

Краснодарский край

Распечатать

  • Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани действует штормовое предупреждение. В регионе ожидаются дожди с грозами, градом и сильным ветром

В Краснодарском крае с 26 по 27 октября действует штормовое предупреждение. В регионе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с.

В Краснодаре 23 октября потеплело до 28 °С:

Температура воздуха в юго-восточных предгорьях днем 20-25 °С. На Азовском побережье 17-22 °С, а на Черноморском — 20-25 °С. В горах днем 12-17 °С. В ближайшие дни на Кубани продолжатся дожди, сообщает ЦГМС региона.

По данным синоптиков, в Краснодаре 26 октября будет облачно. Временами дождь. Днем ветер усилится до 12-14 м/с. Температура воздуха 21-23 °С. Ближайшие дни в городе будут дождливыми. 

В Сочи 26 октября, как передает гидрометцентр курорта, переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха днем 18-23 °С.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае с 24 октября, по прогнозам синоптиков, начнет холодать.

Краснодар Погода Сочи Штормовые предупреждения

Новости

В Краснодаре открылась выставка «Из жизни одного зеркала»
В Краснодарском крае наблюдается дефицит водителей — аналитики
Жители Краснодарского края смогут увидеть кровавое затмение
Банк России повысил ключевую ставку до 15%. Спросили мнение эксперта
В Новороссийске неизвестные напали на адвоката
В Краснодаре пройдет лекция о природе привязанности

Лента новостей

Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
25 октября, 19:36
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
И еще 8 идей, как отметить Хэллоуин в Краснодаре
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Вчера, 14:15
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Рассказываем, что посмотреть в кино с 26 октября

Реклама на сайте