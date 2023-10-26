В Краснодарском крае прогнозируют ливни, грозы, град и сильный ветер

На Кубани действует штормовое предупреждение. В регионе ожидаются дожди с грозами, градом и сильным ветром

В Краснодарском крае с 26 по 27 октября действует штормовое предупреждение. В регионе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с.

Температура воздуха в юго-восточных предгорьях днем 20-25 °С. На Азовском побережье 17-22 °С, а на Черноморском — 20-25 °С. В горах днем 12-17 °С. В ближайшие дни на Кубани продолжатся дожди, сообщает ЦГМС региона.

По данным синоптиков, в Краснодаре 26 октября будет облачно. Временами дождь. Днем ветер усилится до 12-14 м/с. Температура воздуха 21-23 °С. Ближайшие дни в городе будут дождливыми.



В Сочи 26 октября, как передает гидрометцентр курорта, переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха днем 18-23 °С.



Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае с 24 октября, по прогнозам синоптиков, начнет холодать.