В Краснодарском крае будет тепло и ветрено

На Кубани 25 октября на погоду будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт циклона, который приближается к юго-восточной Европе. Поэтому существенных осадков не ожидается, а температура будет выше климатической нормы. Об этом рассказали в краснодарском гидрометцентре.

В краевой столице ожидается переменная облачность, без осадков. В низинах и у водоемов будет туман. Днем воздух прогреется до 19-21 °С, ветер 4-9 м/с с порывами до 6-11 м/с.

По краю преимущественно без осадков. Днем потеплеет до 17-22 °С. На Черноморском побережье воздух прогреется до 18-23 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.

Синоптики отметили, что в ближайшие несколько дней погодная ситуация изменится и начнутся дожди. В отдельных районах пройдут ливни.

Ранее Юга.ру писали, что Краснодар побил температурный рекорд 20-летней давности. 23 октября в городе потеплело до 28 °С, предыдущий рекорд зафиксировали в этот день в 2003 году.