Каждый второй россиянин готов помочь коллеге с трудностями на работе — Роструд

Причинами, по которым чаще всего приходится помогать, назвали нехватку знаний, ошибки и медлительность. 46% опрошенных ответили, что приходить на помощь нужно инициативно, еще 43% считают, что помогать нужно, когда об этом просят. 9% респондентов придерживаются мнения, что помогать нужно, когда скажет руководство.

Аналитики госпортала «Работа России» провели опрос* и выяснили, что 50% трудоустроенного населения готовы помочь коллегам в случае трудностей на работе.

Также 20% сказали, что стараются не влезать в дела коллег и помогают крайне редко. А 2% поделились, что не помогают никогда.

Около половины россиян ответили, что стараются решить проблемы самостоятельно. Еще 42% обращаются за помощью к коллегам, а 14% сообщают о трудностях руководству.

Кроме того, 72% участников опроса оценили свой коллектив, как дружный, где коллеги готовы помочь. Около 15% считают, что в их коллективе каждый сам за себя.

Ранее жители Краснодарского края рассказали, довольны ли они своей работой и руководством. 78% опрошенных заявили, что в их коллективе каждый может свободно высказывать идеи, критику, а также просить о помощи.