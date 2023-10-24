Каждый второй россиянин готов помочь коллеге с трудностями на работе — Роструд

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Изображение пользователя Icons8 Team с сайта unsplash.com
    © Изображение пользователя Icons8 Team с сайта unsplash.com

Половина работающих россиян помогают коллегам по работе

Аналитики госпортала «Работа России» провели опрос* и выяснили, что 50% трудоустроенного населения готовы помочь коллегам в случае трудностей на работе. 

Причинами, по которым чаще всего приходится помогать, назвали нехватку знаний, ошибки и медлительность. 46% опрошенных ответили, что приходить на помощь нужно инициативно, еще 43% считают, что помогать нужно, когда об этом просят. 9% респондентов придерживаются мнения, что помогать нужно, когда скажет руководство.

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Также 20% сказали, что стараются не влезать в дела коллег и помогают крайне редко. А 2% поделились, что не помогают никогда. 

Около половины россиян ответили, что стараются решить проблемы самостоятельно. Еще 42% обращаются за помощью к коллегам, а 14% сообщают о трудностях руководству. 

Кроме того, 72% участников опроса оценили свой коллектив, как дружный, где коллеги готовы помочь. Около 15% считают, что в их коллективе каждый сам за себя. 

Ранее жители Краснодарского края рассказали, довольны ли они своей работой и руководством. 78% опрошенных заявили, что в их коллективе каждый может свободно высказывать идеи, критику, а также просить о помощи.

* в опросе приняли участие 6 тыс. жителей России. Он проходил в сентябре 2023 года на общероссийской базе вакансий «Работа России»

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