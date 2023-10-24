В Абрау-Дюрсо обновили 923 метра набережной. Ремонт длился больше года

23 октября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что в Абрау-Дюрсо обновили набережную. Там благоустроили тропинки, понтоны и зоны отдыха.

«Строительно-монтажные работы по организации пешеходной зоны и набережной полностью завершены. Реализация объекта началась в сентябре 2022 года. 13 месяцев спустя объект готов принимать гостей», — рассказал Кравченко.

Теперь прогуляться можно как по пешеходной зоне, так и у берега Абрау. Вокруг озера на протяженности 727 метров выполнили работы по берегоукреплению. Также там построили 90 метров террасы на сваях.

Протяженность обновленной набережной в Абрау-Дюрсо составляет 923,5 метров.



Напомним, что озеро Абрау вошло в топ-10 популярных мест для осенних фотосессий в Краснодарском крае.