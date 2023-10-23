Краснодарский край опустился на пять позиций в рейтинге регионов РФ по научно-технологическому развитию

Краснодарский край

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  • © Фото chevanon, ru.freepik.com
    © Фото chevanon, ru.freepik.com

По итогам 2022 года Кубань потеряла несколько позиций в рейтинге по научно-технологическому развитию субъектов РФ

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию. Возглавляют список, как и год назад, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. А вот Краснодарский край ухудшил свои позиции.

Согласно рейтингу, 2022 году Кубань заняла 48 место в списке с баллом 31,37. В 2021 году регион был на 43 строчке.

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Ниже Краснодарского края в рейтинге опустились Крым, Севастополь и Адыгея. Они занимают 61, 62 и 73 места соответственно. 

Ростовская область в 2022 году заняла 14 место в рейтинге. Но ухудшила положение по сравнению с 2021 годом. Тогда регион был на 13 месте. 

Отмечается, что для рейтинга субъекты исследовали по 19 показателям. Эти данные отражают человеческие ресурсы и материально-техническую базу в научно-технической деятельности.

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край стал лидером среди российских регионов по росту предприятий, негативно влияющих на атмосферу. 

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