Краснодарский край опустился на пять позиций в рейтинге регионов РФ по научно-технологическому развитию
По итогам 2022 года Кубань потеряла несколько позиций в рейтинге по научно-технологическому развитию субъектов РФ
Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию. Возглавляют список, как и год назад, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. А вот Краснодарский край ухудшил свои позиции.
Согласно рейтингу, 2022 году Кубань заняла 48 место в списке с баллом 31,37. В 2021 году регион был на 43 строчке.
Ниже Краснодарского края в рейтинге опустились Крым, Севастополь и Адыгея. Они занимают 61, 62 и 73 места соответственно.
Ростовская область в 2022 году заняла 14 место в рейтинге. Но ухудшила положение по сравнению с 2021 годом. Тогда регион был на 13 месте.
Отмечается, что для рейтинга субъекты исследовали по 19 показателям. Эти данные отражают человеческие ресурсы и материально-техническую базу в научно-технической деятельности.
Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край стал лидером среди российских регионов по росту предприятий, негативно влияющих на атмосферу.