Краснодарский край опустился на пять позиций в рейтинге регионов РФ по научно-технологическому развитию

По итогам 2022 года Кубань потеряла несколько позиций в рейтинге по научно-технологическому развитию субъектов РФ

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию. Возглавляют список, как и год назад, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. А вот Краснодарский край ухудшил свои позиции. Согласно рейтингу, 2022 году Кубань заняла 48 место в списке с баллом 31,37. В 2021 году регион был на 43 строчке.

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