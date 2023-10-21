В краснодарской станице Елизаветинской начали строить новый корпус школы № 76
В станице Елизаветинской началось строительство корпуса на 400 мест для школы № 76
В новом корпусе будут учиться школьники 5-8 классов. Учебный блок оснастят мастерскими по обработке древесины, кабинетами домоводства по шитью, вязанию и кулинарии. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.
Корпус соединят с основным зданием школы наземным переходом. Кабинеты в новом здании оборудуют интерактивными досками, а в классах физики, химии и биологии установят демонстрационные столы.
Также в здании сделают актовый зал, столовую на 200 человек, медицинский блок, спортивный и тренажерный залы.
Подрядчик уже приступил к работам. На участке демонтировали старые постройки и разрабатывают котлован. К декабрю планируется залить фундамент и плиты и начать работу с инженерными коммуникациями на цокольном этаже. Завершить строительство обещают к концу 2024 года.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца 2023 года планируют достроить шесть школ.