В краснодарской станице Елизаветинской начали строить новый корпус школы № 76

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара

В станице Елизаветинской началось строительство корпуса на 400 мест для школы № 76

В новом корпусе будут учиться школьники 5-8 классов. Учебный блок оснастят мастерскими по обработке древесины, кабинетами домоводства по шитью, вязанию и кулинарии. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара. 

Корпус соединят с основным зданием школы наземным переходом. Кабинеты в новом здании оборудуют интерактивными досками, а в классах физики, химии и биологии установят демонстрационные столы. 

Также в здании сделают актовый зал, столовую на 200 человек, медицинский блок, спортивный и тренажерный залы. 

Подрядчик уже приступил к работам. На участке демонтировали старые постройки и разрабатывают котлован. К декабрю планируется залить фундамент и плиты и начать работу с инженерными коммуникациями на цокольном этаже. Завершить строительство обещают к концу 2024 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца 2023 года планируют достроить шесть школ. 

Краснодар Строительство Школа

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В краснодарской станице Елизаветинской начали строить новый корпус школы № 76
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