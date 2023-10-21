В краснодарской станице Елизаветинской начали строить новый корпус школы № 76

В станице Елизаветинской началось строительство корпуса на 400 мест для школы № 76

В новом корпусе будут учиться школьники 5-8 классов. Учебный блок оснастят мастерскими по обработке древесины, кабинетами домоводства по шитью, вязанию и кулинарии. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Корпус соединят с основным зданием школы наземным переходом. Кабинеты в новом здании оборудуют интерактивными досками, а в классах физики, химии и биологии установят демонстрационные столы.