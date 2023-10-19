Многодетные семьи из Сочи пожаловались в Следком, что не могут получить обещанные участки

«Руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову поручили провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по её окончании — о принятом решении. Исполнение поручения и ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате», — сообщили в информцентре СКР.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СК Андрею Маслову проверить обращения многодетных семей из Сочи. Люди жалуются, что не могут получить земельные участки. Их выделение не предусмотрено до 2044 года.

По данным «Кубань.Информ», на очереди в Сочи стоят 6 тыс. 798 семей. В пресс-службе мэрии изданию подтвердили, что участки действительно не выдаются. Дело в том, что в городе нет земельных массивов с уже имеющимися коммуникациями и инфраструктурой.

В мэрии добавили, что участки, которые могут выделить семьям, представляют собой в основном лесной массив с уклонами. Строительство индивидуальных жилых домов без устройства защиты там невозможно. Также власти отмечают, что вырубка насаждений там приведет к оползням.

Ранее Юга.ру писали, что многодетные семьи из Краснодара могут бесплатно оставлять автомобиль до трех часов на муниципальных парковках.