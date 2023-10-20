Краснодарский край побил рекорд по числу активных вакансий — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото yanalya, ru.freepik.com
    © Фото yanalya, ru.freepik.com

Эксперты выяснили, как в Краснодарском крае изменился спрос на персонал к 2023 году

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в Краснодарском крае. Эксперты выяснили, что в сентябре 2023 года Кубань побила рекорд по количеству активных вакансий. В течение месяца в регионе насчитывалось более 57 тысяч активных предложений по работе. Этот показатель на 46,5% превышает прошлогодний.

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По данным исследования, самым большим спросом у работодателей в крае пользуются специалисты сфер:

  • продажи, обслуживание клиентов (28%);
  • рабочий персонал (18%);
  • транспорт, логистика, перевозки (13%);
  • строительство, недвижимость (13%);
  • домашний/обслуживающий персонал (12%);
  • розничная торговля (12%);
  • производство, сервисное обслуживание (10%);
  • туризм, гостиницы, рестораны (8%);
  • медицина, фармацевтика (5%);
  • сельское хозяйство (2%).

Напомним, что в сентябре на одну вакансию на Кубани приходилось 3,2 резюме. Как сообщают аналитики, показатель меньше четырех резюме на вакансию свидетельствует о дефиците кадров в регионе.

Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодарского края сообщили о кадровом дефиците педагогов в регионе. На Кубани не хватает 1300 учителей.

Краснодар общество рекорды Трудоустройство

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Краснодарский край побил рекорд по числу активных вакансий — аналитики
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