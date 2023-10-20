Краснодарский край побил рекорд по числу активных вакансий — аналитики
Эксперты выяснили, как в Краснодарском крае изменился спрос на персонал к 2023 году
Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в Краснодарском крае. Эксперты выяснили, что в сентябре 2023 года Кубань побила рекорд по количеству активных вакансий. В течение месяца в регионе насчитывалось более 57 тысяч активных предложений по работе. Этот показатель на 46,5% превышает прошлогодний.
По данным исследования, самым большим спросом у работодателей в крае пользуются специалисты сфер:
- продажи, обслуживание клиентов (28%);
- рабочий персонал (18%);
- транспорт, логистика, перевозки (13%);
- строительство, недвижимость (13%);
- домашний/обслуживающий персонал (12%);
- розничная торговля (12%);
- производство, сервисное обслуживание (10%);
- туризм, гостиницы, рестораны (8%);
- медицина, фармацевтика (5%);
- сельское хозяйство (2%).
Напомним, что в сентябре на одну вакансию на Кубани приходилось 3,2 резюме. Как сообщают аналитики, показатель меньше четырех резюме на вакансию свидетельствует о дефиците кадров в регионе.
Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодарского края сообщили о кадровом дефиците педагогов в регионе. На Кубани не хватает 1300 учителей.