Краснодарский край побил рекорд по числу активных вакансий — аналитики

Эксперты выяснили, как в Краснодарском крае изменился спрос на персонал к 2023 году

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в Краснодарском крае. Эксперты выяснили, что в сентябре 2023 года Кубань побила рекорд по количеству активных вакансий. В течение месяца в регионе насчитывалось более 57 тысяч активных предложений по работе. Этот показатель на 46,5% превышает прошлогодний.

По данным исследования, самым большим спросом у работодателей в крае пользуются специалисты сфер:

продажи, обслуживание клиентов (28%);

рабочий персонал (18%);

транспорт, логистика, перевозки (13%);

строительство, недвижимость (13%);

домашний/обслуживающий персонал (12%);

розничная торговля (12%);

производство, сервисное обслуживание (10%);

туризм, гостиницы, рестораны (8%);

медицина, фармацевтика (5%);

сельское хозяйство (2%).

Напомним, что в сентябре на одну вакансию на Кубани приходилось 3,2 резюме. Как сообщают аналитики, показатель меньше четырех резюме на вакансию свидетельствует о дефиците кадров в регионе.

Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодарского края сообщили о кадровом дефиците педагогов в регионе. На Кубани не хватает 1300 учителей.