Авиакомпании увеличили количество рейсов из Израиля в Сочи и Минводы

Цены на дополнительные рейсы из Тель-Авива в Россию начинаются от 49 тыс. рублей

Из-за напряженной обстановки на территории Израиля авиакомпании увеличили число рейсов в Россию. Также в пресс-службе Red Wings добавили, что продлили режим возврата билетов без комиссии для рейсов, вылетающих до 23 октября.

Рейсы авиакомпании из Тель-Авива в Сочи запланированы каждый день до 22 октября включительно. Самолеты выполняют по два рейса. Стоимость билетов начинается от 86 тыс. рублей.