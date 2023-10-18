Авиакомпании увеличили количество рейсов из Израиля в Сочи и Минводы

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Цены на дополнительные рейсы из Тель-Авива в Россию начинаются от 49 тыс. рублей

Из-за напряженной обстановки на территории Израиля авиакомпании увеличили число рейсов в Россию. Также в пресс-службе Red Wings добавили, что продлили режим возврата билетов без комиссии для рейсов, вылетающих до 23 октября.

Рейсы авиакомпании из Тель-Авива в Сочи запланированы каждый день до 22 октября включительно. Самолеты выполняют по два рейса. Стоимость билетов начинается от 86 тыс. рублей.

  • © Скриншот flyredwings.com
    © Скриншот flyredwings.com

Также дополнительный рейс из Тель-Авива в Минводы назначил «Азимут». Он запланирован на 21 октября. Самолет вылетит из Израиля в 15:15 и приземлится в Минеральных Водах в 18:15. Стоимость билетов начинается от 49,5 тыс. рублей.

  • © Скриншот https://booking.azimuth.aero/
    © Скриншот https://booking.azimuth.aero/

Ранее Юга.ру писали, что стоимость билетов из Тель-Авива в Сочи достигла 136 тыс. рублей. По тарифу с ручной кладью и багажом билеты стоили более 200 тыс. рублей.

Аэропорты Сочи

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