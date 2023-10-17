Аналитики назвали самые дефицитные профессии в Краснодарском крае и Адыгее

Исследователи hh.ru составили топ-20 самых дефицитных специальностей на Кубани и в Адыгее в октябре 2023 года

Аналитики hh.ru выяснили, какие профессии в Краснодарском крае и Адыгее самые дефицитные в первой половине октября. Также специалисты оценили, как изменилась обстановка на рынке труда по сравнению с предыдущим месяцем.

В сентябре на одну вакансию на Кубани приходилось 3,2 резюме, а в Адыгее — 2,7. Как сообщают аналитики, показатель меньше четырех резюме на вакансию свидетельствует о дефиците кадров в регионе.

По данным аналитиков hh.ru, на начало октября самыми дефицитными сотрудниками Кубани стали агенты по недвижимости, токари/фрезеровщики/шлифовщики, дворники и уборщики. На одну вакансию в этих специальностях приходится от 0,7 до 1 резюме.

Среди других дефицитных работников в регионе: врачи, продавцы, повара/пекари/кондитеры, операторы call-центров, автослесари/автомеханики, слесари/сантехники, разнорабочие, администраторы магазинов, торговые представители, маляры/штукатуры, грузчики, автомойщики — от 1,1 до 1,9 резюме на вакансию. Также в топ вошли монтажники, операторы станков с ЧПУ, сварщики и швеи — до 2 резюме на вакансию.