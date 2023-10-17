Аналитики назвали самые дефицитные профессии в Краснодарском крае и Адыгее
Исследователи hh.ru составили топ-20 самых дефицитных специальностей на Кубани и в Адыгее в октябре 2023 года
Аналитики hh.ru выяснили, какие профессии в Краснодарском крае и Адыгее самые дефицитные в первой половине октября. Также специалисты оценили, как изменилась обстановка на рынке труда по сравнению с предыдущим месяцем.
В сентябре на одну вакансию на Кубани приходилось 3,2 резюме, а в Адыгее — 2,7. Как сообщают аналитики, показатель меньше четырех резюме на вакансию свидетельствует о дефиците кадров в регионе.
По данным аналитиков hh.ru, на начало октября самыми дефицитными сотрудниками Кубани стали агенты по недвижимости, токари/фрезеровщики/шлифовщики, дворники и уборщики. На одну вакансию в этих специальностях приходится от 0,7 до 1 резюме.
Среди других дефицитных работников в регионе: врачи, продавцы, повара/пекари/кондитеры, операторы call-центров, автослесари/автомеханики, слесари/сантехники, разнорабочие, администраторы магазинов, торговые представители, маляры/штукатуры, грузчики, автомойщики — от 1,1 до 1,9 резюме на вакансию. Также в топ вошли монтажники, операторы станков с ЧПУ, сварщики и швеи — до 2 резюме на вакансию.
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За этот же период самыми дефицитными сотрудниками в Адыгее стали контролеры ОТК, дворники и зоотехники. На одну вакансию в этих профессиях приходится от 0,2 до 0,3 резюме.
В числе дефицитных специалистов в Адыгее: инженеры-электроники, автомойщики, слесари/сантехники, администраторы магазина, токари/фрезеровщики, монтажники, автослесари/автомеханики, повара/пекари, операторы производственной линии и руководители маркетинга и рекламы — здесь на одну вакансию от 0,4 до 1 резюме. В топ вошли и упаковщики/комплектовщики, уборщики, мастера приемщики — до 1 резюме на вакансию.
Напомним, власти Сочи рассказали, что на курорте число вакансий в шесть раз больше, чем официально безработных.
Как писали ранее Юга.ру, жители Кубани назвали самые престижные профессии в регионе.