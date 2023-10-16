В Краснодарском крае прогнозируют сильные дожди

С 16 по 17 октября в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой и сильным ветром до 20-23 м/с. В отдельных районах очень сильный дождь и ливень. На Кубани из-за ухудшения погоды объявили штормовое предупреждение, сообщает ЦГМС региона.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю при сильном ветре рекомендует:

ограничить выход из зданий, находиться в помещениях;

если вы на улице, то укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

не прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев, так как с крыш может падать кровля;

не находиться под линией электропередач и не подходить к оторвавшимся электропроводам;

находясь за городом, выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете;

в городе покинуть любой вид транспорта и спрятаться в убежище, подземном переходе или подвале;

находясь на открытой местности, скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

В случае ЧС можно позвонить по номерам: 112, 01, 101.



По данным гидрометцентра Сочи, на курорте с 16 по 17 октября также действует штормовое предупреждение. В городе ожидается гроза и ветер до 12-14 м/c.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре планируют включить отопление, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха будет около +8 °С.