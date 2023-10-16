В Сочи отключат воду для проведения работ по подготовке к зимнему сезону
В Хостинском районе Сочи перед зимой проведут профилактические работы на водопроводной насосной станции «Дон»
В Сочи в преддверии зимнего сезона проверят устойчивость водоснабжения в период пиковых нагрузок в микрорайоне Кудепста. Основные работы пройдут на насосной станции «Дон», которая обеспечивает водой жителей части центрального и Хостинского районов города. Об этом сообщает пресс-служба водоканала Сочи.
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В связи с этим воду отключат у жителей:
- микрорайонов Мацеста и Бытха;
- села Раздольного;
- садоводческих товариществ «Фронтовик» и «Агро»;
- сельского хозяйства «Приморский».
А также на улицах:
- Шоссейная;
- Самшитовая;
- Гвоздик;
- Звездная;
- Туренко;
- Ручей Видный;
- Новороссийское шоссе;
- Сухумское шоссе (частично);
- Есауленко;
- Благодатная;
- Курортный проспект (частично);
- 20 Горно-стрелковой дивизии;
- Бзугу;
- Ломоносовская;
- Краевско-Греческая;
- Лесная;
- Ясногорская;
- Транспортная;
- Водораздельная;
- Коммунальная;
- Амбровая;
- Кленовая;
- Тепличная;
- Яна Фабрициуса;
- Метелева;
- Севастьянова;
- Верхняя Лысая Гора;
- Лысая Гора;
- Пятигорская.
Работы начнутся 16 октября в 18:00. Завершить их планируют ночью в этот же день, а восстановить водоснабжение по указанным адресам — к концу дня 17 октября. Жителей просят запастись ресурсом.
Оформить заявку для подвоза воды автоцистерной можно по телефону: 444-05-05.
Напомним, что отопительный сезон в Краснодаре начнется, когда среднесуточная температура будет около +8 °С пять дней подряд.
Как писали ранее Юга.ру, в сентябре жители Юбилейного микрорайона Краснодара остались без воды из-за повторной аварии на водопроводе.