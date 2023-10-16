В Сочи отключат воду для проведения работ по подготовке к зимнему сезону

В Хостинском районе Сочи перед зимой проведут профилактические работы на водопроводной насосной станции «Дон»

В Сочи в преддверии зимнего сезона проверят устойчивость водоснабжения в период пиковых нагрузок в микрорайоне Кудепста. Основные работы пройдут на насосной станции «Дон», которая обеспечивает водой жителей части центрального и Хостинского районов города. Об этом сообщает пресс-служба водоканала Сочи.

В связи с этим воду отключат у жителей:

микрорайонов Мацеста и Бытха;

села Раздольного;

садоводческих товариществ «Фронтовик» и «Агро»;

сельского хозяйства «Приморский».

А также на улицах:

Шоссейная;

Самшитовая;

Гвоздик;

Звездная;

Туренко;

Ручей Видный;

Новороссийское шоссе;

Сухумское шоссе (частично);

Есауленко;

Благодатная;

Курортный проспект (частично);

20 Горно-стрелковой дивизии;

Бзугу;

Ломоносовская;

Краевско-Греческая;

Лесная;

Ясногорская;

Транспортная;

Водораздельная;

Коммунальная;

Амбровая;

Кленовая;

Тепличная;

Яна Фабрициуса;

Метелева;

Севастьянова;

Верхняя Лысая Гора;

Лысая Гора;

Пятигорская.

Работы начнутся 16 октября в 18:00. Завершить их планируют ночью в этот же день, а восстановить водоснабжение по указанным адресам — к концу дня 17 октября. Жителей просят запастись ресурсом.

Оформить заявку для подвоза воды автоцистерной можно по телефону: 444-05-05.

Напомним, что отопительный сезон в Краснодаре начнется, когда среднесуточная температура будет около +8 °С пять дней подряд.



Как писали ранее Юга.ру, в сентябре жители Юбилейного микрорайона Краснодара остались без воды из-за повторной аварии на водопроводе.