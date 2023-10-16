В Сочи отключат воду для проведения работ по подготовке к зимнему сезону

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Хостинском районе Сочи перед зимой проведут профилактические работы на водопроводной насосной станции «Дон»

В Сочи в преддверии зимнего сезона проверят устойчивость водоснабжения в период пиковых нагрузок в микрорайоне Кудепста. Основные работы пройдут на насосной станции «Дон», которая обеспечивает водой жителей части центрального и Хостинского районов города. Об этом сообщает пресс-служба водоканала Сочи.

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В связи с этим воду отключат у жителей:

  • микрорайонов Мацеста и Бытха;
  • села Раздольного;
  • садоводческих товариществ «Фронтовик» и «Агро»;
  • сельского хозяйства «Приморский».

А также на улицах:

  • Шоссейная;
  • Самшитовая;
  • Гвоздик;
  • Звездная;
  • Туренко;
  • Ручей Видный;
  • Новороссийское шоссе;
  • Сухумское шоссе (частично);
  • Есауленко;
  • Благодатная;
  • Курортный проспект (частично); 
  • 20 Горно-стрелковой дивизии;
  • Бзугу;
  • Ломоносовская;
  • Краевско-Греческая;
  • Лесная;
  • Ясногорская;
  • Транспортная;
  • Водораздельная;
  • Коммунальная;
  • Амбровая;
  • Кленовая;
  • Тепличная;
  • Яна Фабрициуса;
  • Метелева;
  • Севастьянова;
  • Верхняя Лысая Гора;
  • Лысая Гора;
  • Пятигорская.

Работы начнутся 16 октября в 18:00. Завершить их планируют ночью в этот же день, а восстановить водоснабжение по указанным адресам — к концу дня 17 октября. Жителей просят запастись ресурсом.

Оформить заявку для подвоза воды автоцистерной можно по телефону: 444-05-05.

Напомним, что отопительный сезон в Краснодаре начнется, когда среднесуточная температура будет около +8 °С пять дней подряд.

Как писали ранее Юга.ру, в сентябре жители Юбилейного микрорайона Краснодара остались без воды из-за повторной аварии на водопроводе.

Водоснабжение ЖКХ Отопительный сезон Сочи

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