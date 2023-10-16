Неделя в Краснодарском крае будет жаркой и дождливой

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 16-17 октября

В начале недели ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, местами сильные осадки. Ветер 5-10 м/с, возможны порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 20-25 °С. В горах воздух прогреется ночью до 2-7 °С, днем до 13-18 °С. На Черноморском побережье переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 °С, днем 14-19 °С.

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