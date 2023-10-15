В Юбилейном микрорайоне Краснодара отключили горячую воду из-за ремонта теплосетей

Чтобы не подвергать абонентов риску остаться без горячей воды и отопления, тепловики будут устранять слабые места до начала отопительного сезона. Специалисты Краснодартеплоэнерго начали менять ветхие участки.

В Юбилейном микрорайоне временно прекращена подача горячей воды до 17 октября.

Исследует теплосети в Краснодаре теперь робот. Специальный комплекс запускается в трубу и движется там вдоль по всему маршруту, а по пути выявляет слабые места — тонкие стенки, коррозию или деформацию труб.

«Контроль ведется ультразвуком и камерой, которая видит все в радиусе 360 градусов. А в мобильном диагностическом комплексе всё время находится специалист. Он контролирует работу системы на экранах, куда выводится вся информация о передвижении комплекса», — рассказал главный инженер Краснодартеплоэнерго Андрей Кочетков.