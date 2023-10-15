В Юбилейном микрорайоне Краснодара отключили горячую воду из-за ремонта теплосетей

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

По результатам внутритрубной диагностики специалисты выявили слабые места в теплосетях в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Чтобы не подвергать абонентов риску остаться без горячей воды и отопления, тепловики будут устранять слабые места до начала отопительного сезона. Специалисты Краснодартеплоэнерго начали менять ветхие участки.

В Юбилейном микрорайоне временно прекращена подача горячей воды до 17 октября.

Исследует теплосети в Краснодаре теперь робот. Специальный комплекс запускается в трубу и движется там вдоль по всему маршруту, а по пути выявляет слабые места — тонкие стенки, коррозию или деформацию труб.

«Контроль ведется ультразвуком и камерой, которая видит все в радиусе 360 градусов. А в мобильном диагностическом комплексе всё время находится специалист. Он контролирует работу системы на экранах, куда выводится вся информация о передвижении комплекса», — рассказал главный инженер Краснодартеплоэнерго Андрей Кочетков.

Капремонт Краснодар Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

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