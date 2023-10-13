В Краснодарском крае прогнозируют теплые выходные

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На Кубани 14 и 15 октября будет до 25 °C

По данным ЦГМС региона, в Краснодаре ночью 14 октября будет до 5 °C, днем воздух прогреется до 22 °C. Ветер будет дуть со скоростью 2 м/с. В воскресенье ночью в Краснодаре также прогнозируют до 5 °C, днем температура воздуха поднимется до 24 °C. Ощутимого ветра не будет, его скорость составит 1 м/с.

Синоптики прогнозируют теплые выходные на всей территории Краснодарского края 14 и 15 октября.

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Так, в среднем температура воздуха днем составит 20... 25 °C, в регионе будет тепло и сухо. Синоптики предупреждают о характерных для антициклона порывах ветра, местами до 12 м/с.

На Черноморском побережье обещают ветер 12-14 м/с. В ночные и утренние часы местами в крае в выходные дни будут туманы.

Напомним, в мэрии Краснодара рассказали, когда в домах появится отопление.

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