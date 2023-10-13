В Краснодарском крае можно сдать пластиковые крышки на переработку

На Кубани стартовала акция по сбору пластиковых крышек. Из них сделают предметы для городского благоустройства

В Краснодарском крае до 8 ноября можно сдать пластиковые крышки на переработку, сообщает региональное «Агентство ТЭК».

Мероприятие проходит в поддержку ежегодного экологического фестиваля «Вместе ярче». Для участия нужно принести чистые пластиковые крышки в места сбора отходов. Полный список адресов можно найти здесь.

По итогам мероприятия в муниципалитетах установят объекты из переработанного пластика, чтобы напомнить жителям о возможности вторичного использования сырья. Например, скамейки, песочницы и мусорные урны.

Получить консультацию по участию в акции можно по телефону: 8 (861) 991-09-23.