В Краснодарском крае можно сдать пластиковые крышки на переработку

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта freepik.com https://ru.freepik.com/free-photo/composition-of-sustainable-lifestyle-concept_15184086.htm#query=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8&position=0&from_view=search&track=sph
    © Фото с сайта freepik.com https://ru.freepik.com/free-photo/composition-of-sustainable-lifestyle-concept_15184086.htm#query=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8&position=0&from_view=search&track=sph

На Кубани стартовала акция по сбору пластиковых крышек. Из них сделают предметы для городского благоустройства

В Краснодарском крае до 8 ноября можно сдать пластиковые крышки на переработку, сообщает региональное «Агентство ТЭК».

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Мероприятие проходит в поддержку ежегодного экологического фестиваля «Вместе ярче». Для участия нужно принести чистые пластиковые крышки в места сбора отходов. Полный список адресов можно найти здесь.

По итогам мероприятия в муниципалитетах установят объекты из переработанного пластика, чтобы напомнить жителям о возможности вторичного использования сырья. Например, скамейки, песочницы и мусорные урны.

Получить консультацию по участию в акции можно по телефону: 8 (861) 991-09-23.

Как писали ранее Юга.ру, Краснодарский край оказался на 31 месте в «Национальном экологическом рейтинге» по итогам лета 2023 года.

Краснодар Мусор Экология

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