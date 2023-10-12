В Краснодарском крае снова потеплеет

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Последний рабочий день недели в Краснодарском крае будет теплым и солнечным

В Краснодаре 13 октября будет без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 19-21 °С. Ветер 3-8 м/с, днем порывы до 6-11 м/с.

По краю ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Температура воздуха днем составит 12-17 °С. Ветер 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.

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На Черноморском побережье без осадков. Днем 15-20 °С, местами ветер 12-14 м/с. Температура воды в морк опустилась до 15-20 °С.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае закончился бархатный сезон. Для зимнего отдыха туристы стали чаще выбирать города Минеральных вод. 

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