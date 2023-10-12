В Краснодарском крае снова потеплеет

Последний рабочий день недели в Краснодарском крае будет теплым и солнечным

В Краснодаре 13 октября будет без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 19-21 °С. Ветер 3-8 м/с, днем порывы до 6-11 м/с. По краю ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Температура воздуха днем составит 12-17 °С. Ветер 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.