В Краснодарском крае снова потеплеет
Последний рабочий день недели в Краснодарском крае будет теплым и солнечным
В Краснодаре 13 октября будет без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 19-21 °С. Ветер 3-8 м/с, днем порывы до 6-11 м/с.
По краю ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Температура воздуха днем составит 12-17 °С. Ветер 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.
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На Черноморском побережье без осадков. Днем 15-20 °С, местами ветер 12-14 м/с. Температура воды в морк опустилась до 15-20 °С.
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