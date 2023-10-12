Власти Новороссийска незаконно перевели 3 га леса в муниципальную собственность. В ситуацию вмешалась прокуратура

Прокуратура вернула в федеральную собственность 3 га леса в Новороссийске

Азово-Черноморская природоохранная прокуратура провела проверку и выяснила, что мэрия Новороссийска незаконно перевела в муниципальную собственность 3 га леса. В ведомстве отметили, что власти сделали это для сдачи земли в аренду.

Чтобы устранить нарушения, прокуратура направила в суд два иска об изъятии земель. Требования удовлетворили суд первой инстанции и апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда.

Ранее Юга.ру писали, что в лесной фонд Туапсе вернули почти 700 га земли. Территорию включили в проект генплана города.