Власти Новороссийска незаконно перевели 3 га леса в муниципальную собственность. В ситуацию вмешалась прокуратура
Прокуратура вернула в федеральную собственность 3 га леса в Новороссийске
Азово-Черноморская природоохранная прокуратура провела проверку и выяснила, что мэрия Новороссийска незаконно перевела в муниципальную собственность 3 га леса. В ведомстве отметили, что власти сделали это для сдачи земли в аренду.
Чтобы устранить нарушения, прокуратура направила в суд два иска об изъятии земель. Требования удовлетворили суд первой инстанции и апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда.
Ранее Юга.ру писали, что в лесной фонд Туапсе вернули почти 700 га земли. Территорию включили в проект генплана города.
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