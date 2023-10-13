На выходных в «Меге» под Краснодаром выступит Natan, пройдут дымные заезды и розыгрыш тысячи литров топлива

15 октября первый автомобильный маркетплейс FRESH проведет у ТРЦ «Мега» под Краснодаром развлекательные мероприятия для всей семьи

FRESH-SHOW пройдет 15 октября у ТРЦ «МЕГА» по адресу: аул Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 27. Начало — в 14:00. Вход свободный. Для участия нужно зарегистрироваться .

«Проведение подобных мероприятий давно стало доброй традицией нашей компании, но после трансформации в маркетплейс мы изменили и формат взаимодействия с клиентами. Таким образом, наши мероприятия стали более масштабными, динамичными и рассчитаны на большую целевую аудиторию» — рассказывают в пресс-службе автомобильного маркетплейса FRESH.