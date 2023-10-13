На выходных в «Меге» под Краснодаром выступит Natan, пройдут дымные заезды и розыгрыш тысячи литров топлива
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15 октября первый автомобильный маркетплейс FRESH проведет у ТРЦ «Мега» под Краснодаром развлекательные мероприятия для всей семьи
Гостей мероприятий ждут несколько развлекательных мероприятий:
- онлайн-трансляция заключительного этапа российской дрифт-серии RDS GP;
- дымные заезды;
- лазерное шоу;
- выступление Natan`a — российского рэпера, исполнителя хитов «Вытри слезы и танцуй», «Ой, все» и «Добавь лето» , обладатель двух премий «МУЗ-ТВ» и награды «Прорыв года» и других призов;
- розыгрыш 1000 литров топлива;
- детское шоу.
FRESH-SHOW пройдет 15 октября у ТРЦ «МЕГА» по адресу: аул Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 27. Начало — в 14:00. Вход свободный. Для участия нужно зарегистрироваться.
«Проведение подобных мероприятий давно стало доброй традицией нашей компании, но после трансформации в маркетплейс мы изменили и формат взаимодействия с клиентами. Таким образом, наши мероприятия стали более масштабными, динамичными и рассчитаны на большую целевую аудиторию» — рассказывают в пресс-службе автомобильного маркетплейса FRESH.
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