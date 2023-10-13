На выходных в «Меге» под Краснодаром выступит Natan, пройдут дымные заезды и розыгрыш тысячи литров топлива

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Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото teksomolika, ru.freepik.com
    © Фото teksomolika, ru.freepik.com

15 октября первый автомобильный маркетплейс FRESH проведет у ТРЦ «Мега» под Краснодаром развлекательные мероприятия для всей семьи

Гостей мероприятий ждут несколько развлекательных мероприятий:

  • онлайн-трансляция заключительного этапа российской дрифт-серии RDS GP;
  • дымные заезды;
  • лазерное шоу;
  • выступление Natan`a — российского рэпера, исполнителя хитов «Вытри слезы и танцуй», «Ой, все» и «Добавь лето» , обладатель двух премий «МУЗ-ТВ» и награды «Прорыв года» и других призов;
  • розыгрыш 1000 литров топлива;
  • детское шоу.

FRESH-SHOW пройдет 15 октября у ТРЦ «МЕГА» по адресу: аул Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 27. Начало  — в 14:00. Вход свободный. Для участия нужно зарегистрироваться.

«Проведение подобных мероприятий давно стало доброй традицией нашей компании, но после трансформации в маркетплейс мы изменили и формат взаимодействия с клиентами. Таким образом, наши мероприятия стали более масштабными, динамичными и рассчитаны на большую целевую аудиторию» — рассказывают в пресс-службе автомобильного маркетплейса FRESH.

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