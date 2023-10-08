В Новороссийске 12 октября отключат воду

Краснодарский край

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  • Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру

У жителей Новороссийска на сутки будет прекращена подача воды

В Новороссийске с 9:00 12 октября до 9:00 13 октября отключат воду. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

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Воду будут подавать 12 октября по графику:

  • утром с 6:00 до 8:00;.
  • вечером с 18:00 до 20:00.

Полностью восстановить подачу ресурса планируют в течении шести часов после окончания работ. Водоканал организует подвоз питьевой воды автоцистернами. Заявку можно оставить по телефонам: 30-98-61, 30-98-60.

Как писали ранее Юга.ру, в сентябре жители Юбилейного микрорайона Краснодара столкнулись с перебоями с водой из-за аварии на водопроводе. Его прорвало спустя два дня ремонта.

Водоснабжение ЖКХ Новороссийск

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