В Новороссийске 12 октября отключат воду

В Новороссийске с 9:00 12 октября до 9:00 13 октября отключат воду. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Воду будут подавать 12 октября по графику:

утром с 6:00 до 8:00;.

вечером с 18:00 до 20:00.

Полностью восстановить подачу ресурса планируют в течении шести часов после окончания работ. Водоканал организует подвоз питьевой воды автоцистернами. Заявку можно оставить по телефонам: 30-98-61, 30-98-60.



Как писали ранее Юга.ру, в сентябре жители Юбилейного микрорайона Краснодара столкнулись с перебоями с водой из-за аварии на водопроводе. Его прорвало спустя два дня ремонта.