В Сочи прогнозируют смерчи над морем

Краснодарский край

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  • Смерч © фото Tulen Travel, unsplash.com
    Смерч © фото Tulen Travel, unsplash.com

Синоптики предупредили об опасности формирования смерчей над морем в Сочи

В Сочи с 8 по 9 октября на участке Магри — Веселое сохраняется опасность формирования смерчей над морем. Об этом сообщает ЦГМС Кубани.

В Краснодарском крае выходные будут дождливыми:

Пресс-служба мэрии курорта рассказала, что в связи с непогодой все городские службы работают в усиленном режиме. Жителей и гостей Сочи просят ограничить отдых у воды и соблюдать меры безопасности. 

В случае ЧС можно позвонить по телефону 112.

Напомним, что фото и видео смерча у берегов Сочи появились в соцсетях еще 7 октября. 

Как писали ранее Юга.ру, в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили жителей региона о возможных заморозках с 8 по 10 октября.

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