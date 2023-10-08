В Сочи прогнозируют смерчи над морем

В Сочи с 8 по 9 октября на участке Магри — Веселое сохраняется опасность формирования смерчей над морем. Об этом сообщает ЦГМС Кубани.

Пресс-служба мэрии курорта рассказала, что в связи с непогодой все городские службы работают в усиленном режиме. Жителей и гостей Сочи просят ограничить отдых у воды и соблюдать меры безопасности.



В случае ЧС можно позвонить по телефону 112.



Напомним, что фото и видео смерча у берегов Сочи появились в соцсетях еще 7 октября.



Как писали ранее Юга.ру, в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили жителей региона о возможных заморозках с 8 по 10 октября.