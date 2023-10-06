В Краснодарском крае выходные будут дождливыми. В горах возможен мокрый снег

В Краснодарском крае днем и до конца суток в воскресенье, 8 октября, ожидаются сильные дожди и ливни с грозой, градом и ветром до 20-25 м/с, местами порывы могут достигать 28 м/с. В отдельных районах очень сильный дождь и сильный ливень, сообщает ЦГМС региона.

В субботу, 7 октября, на Кубани сохраняется ранее выпущенное штормовое предупреждение.



При угрозе затопления ГУ МЧС по Краснодарскому краю рекомендует:

создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

вынести из подвалов ценные вещи;

закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях;

продумать пути вывода животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

заготовить мостки и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках;

уложить в рюкзак документы, тёплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды.

Также в период непогоды спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности. В случае ЧС можно позвонить по телефонам 101 и 112.



И.о. замначальника Краснодарского ЦГМС филиала «Северо-Кавказское УГМС» Светлана Попова рассказала Юга.ру, что через территорию края сейчас проходят фронтальные разделы, потому ближайшие выходные и вся следующая неделя будут дождливыми. В горах ожидается мокрый снег. Показатели термометра с 9 октября на Кубани начнут падать. Максимальная температура днем будет составлять от 10 °С до 17 °С, а ночная от 3 °С до 8 °С, в горах от 1 °С до 6 °С.



Как сообщает телеграм-канал «Анапское Черноморье», 6 октября в районе Анапы наблюдались смерчи над морем. Жители делились кадрами природного явления из Супсеха и Высокого берега.