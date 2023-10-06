В Краснодарском крае выходные будут дождливыми. В горах возможен мокрый снег

Краснодарский край

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  • Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани в выходные будет действовать штормовое предупреждение из-за сильных осадков. МЧС региона просит жителей соблюдать меры безопасности

В Краснодарском крае днем и до конца суток в воскресенье, 8 октября, ожидаются сильные дожди и ливни с грозой, градом и ветром до 20-25 м/с, местами порывы могут достигать 28 м/с. В отдельных районах очень сильный дождь и сильный ливень, сообщает ЦГМС региона.

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В субботу, 7 октября, на Кубани сохраняется ранее выпущенное штормовое предупреждение.

При угрозе затопления ГУ МЧС по Краснодарскому краю рекомендует:

  • создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;
  • вынести из подвалов ценные вещи;
  • закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях;
  • продумать пути вывода животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;
  • заготовить мостки и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках;
  • уложить в рюкзак документы, тёплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды.

Также в период непогоды спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности. В случае ЧС можно позвонить по телефонам 101 и 112.

И.о. замначальника Краснодарского ЦГМС филиала «Северо-Кавказское УГМС» Светлана Попова рассказала Юга.ру, что через территорию края сейчас проходят фронтальные разделы, потому ближайшие выходные и вся следующая неделя будут дождливыми. В горах ожидается мокрый снег. Показатели термометра с 9 октября на Кубани начнут падать. Максимальная температура днем будет составлять от 10 °С до 17 °С, а ночная от 3 °С до 8 °С, в горах от 1 °С до 6 °С.

Как сообщает телеграм-канал «Анапское Черноморье», 6 октября в районе Анапы наблюдались смерчи над морем. Жители делились кадрами природного явления из Супсеха и Высокого берега.

Напомним, что на Кубани штормовое предупреждение действует с 6 октября.

Безопасность Краснодар МЧС Погода Штормовые предупреждения

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