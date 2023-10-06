Больше половины жителей Краснодарского края хотят найти подработку — аналитики

Аналитики сервиса hh.ru провели опрос* среди работающего населения Краснодарского края и выяснили, что 54% опрошенных хотели бы найти подработку. Еще 8% респондентов сказали, что у них уже есть дополнительная занятость.

По данным сайта, в Краснодарском крае сейчас открыто около 6,5 тыс. вакансий для подработки. Чаще всего это работа в сфере продаж, также есть предложения для административных сотрудников, ИТ-специалистов и рекламщиков.