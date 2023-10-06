Больше половины жителей Краснодарского края хотят найти подработку — аналитики
Среди работающих кубанцев большинство рассматривает варианты подработки
Аналитики сервиса hh.ru провели опрос* среди работающего населения Краснодарского края и выяснили, что 54% опрошенных хотели бы найти подработку. Еще 8% респондентов сказали, что у них уже есть дополнительная занятость.
По данным сайта, в Краснодарском крае сейчас открыто около 6,5 тыс. вакансий для подработки. Чаще всего это работа в сфере продаж, также есть предложения для административных сотрудников, ИТ-специалистов и рекламщиков.
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Аналитики отметили, что популярность подработки по России стала расти. Среди трудоустроенного населения подработку имеет каждый пятый. В 2022 году таких людей было меньше на 15%.
Ранее Юга.ру писали, что безработица в Краснодарском крае достигла минимума. По данным губернатора региона, открыто около 80 тыс. вакансий, а ищут работу около 13 тыс. человек.
* исследование проводилось на протяжении третьего квартала 2023 года. За это время опросили около 2 тыс. человек