В центре Краснодара временно перекроют движение для автомобилистов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Автомобилисты не смогут проехать по центральным улицам Краснодара 9 октября

В Краснодаре 9 октября проведут торжественное собрание в честь 80-летия освобождения края от немецко-фашистских захватчиков и завершения Битвы за Кавказ. Оно пройдет в музыкальном театре «Премьера».

В день собрания на участке улицы Орджоникидзе от Красной до Красноармейской ограничат движение с 6:00 и до окончания мероприятия. 

После 22:00 8 октября участок освободят от припаркованных автомобилей. Также транспортные средства уберут на участке улицы Аэродромной от Северной до Бабушкина. 

Ранее Юга.ру писали, что краснодарцы выберут временное назначение историческому кварталу. 

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