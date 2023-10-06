В центре Краснодара временно перекроют движение для автомобилистов

В Краснодаре 9 октября проведут торжественное собрание в честь 80-летия освобождения края от немецко-фашистских захватчиков и завершения Битвы за Кавказ. Оно пройдет в музыкальном театре «Премьера».

В день собрания на участке улицы Орджоникидзе от Красной до Красноармейской ограничат движение с 6:00 и до окончания мероприятия.

После 22:00 8 октября участок освободят от припаркованных автомобилей. Также транспортные средства уберут на участке улицы Аэродромной от Северной до Бабушкина.

Ранее Юга.ру писали, что краснодарцы выберут временное назначение историческому кварталу.