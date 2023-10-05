В Краснодаре временно изменится движение трамваев и троллейбуса

В связи с ремонтом трамвайных путей на Старокубанском кольце в Краснодаре изменится движение двух трамваев и троллейбуса

Телеграм-канал «КТТУ» сообщает , что в связи c заменой покрытия трамвайных переездов на Старокубанском кольце вечером с 6 по 9 октября и утром 7 и 8 октября изменится движение трамваев №4 и №5, а также троллейбуса №20.

Трамвай №4 с маршрутом «Комсомольский мкр. — улица Индустриальная»:



из Комсомольского мкр.:

6 и 9 октября — 21:46;

7 и 8 октября —21:39.

от улицы Индустриальной:

6 и 9 октября — 20:46;

7 и 8 октября —20:35.

После 21:00 трамваи будут следовать от конечной остановки «улица Индустриальная» до остановки «Хладокомбинат».



Трамвай №5 с маршрутом «улица Бершанской — улица Петра Метальникова»:



от улицы Бершанской:

6 и 9 октября — 21:30 (по расписанию);

7 и 8 октября — 21:29 (по расписанию).

от улицы Петра Метальникова:

6 и 9 октября —20:04;

7 и 8 октября — 20:18.

После 20:20 трамваи будут следовать от конечной остановки «улица Петра Метальникова» по маршруту №8 до остановки «Хладокомбинат».

Троллейбус №20 с маршрутом «Ж/д вокзал Краснодар-I — Комсомольский мкр.»:

от ж/д вокзала:

6 и 9 октября — 21:36;

7 октября — 21:38;

8 октября — 21:21.

от Комсомольского мкр.:

6 и 9 октября — 22:26 (по расписанию);

7 и 8 октября — 22:28 (по расписанию).

После 21:40 троллейбусы №20 будут следовать от ж/д вокзала в Комсомольский мкр. по улицам Октябрьская, Северная и Селезнева.

Утром 7 и 8 октября первое отправление трамвая №4 от конечной остановки «Комсомольский мкр.» будет в 07:23, отправление трамвая №5 от конечной остановки «улица Бершанской» — в 07:22, а троллейбуса №20 от конечной остановки «Ж/д вокзал Краснодар-I» 7 октября — в 06:35, а 8 октября — в 06:45.

Информацию о движении дежурных трамваев можно узнать по телефону (861) 262-51-15.

Напомним, что с 29 сентября по 12 октября на Старокубанском кольце действуют ограничения на движение автомобилей.



Как писали ранее Юга.ру, власти Кубани рассказали о средствах, которые выделили на покупку автобусов и электробусов.