В Краснодаре временно изменится движение трамваев и троллейбуса
В связи с ремонтом трамвайных путей на Старокубанском кольце в Краснодаре изменится движение двух трамваев и троллейбуса
Телеграм-канал «КТТУ» сообщает, что в связи c заменой покрытия трамвайных переездов на Старокубанском кольце вечером с 6 по 9 октября и утром 7 и 8 октября изменится движение трамваев №4 и №5, а также троллейбуса №20.
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Трамвай №4 с маршрутом «Комсомольский мкр. — улица Индустриальная»:
из Комсомольского мкр.:
- 6 и 9 октября — 21:46;
- 7 и 8 октября —21:39.
от улицы Индустриальной:
- 6 и 9 октября — 20:46;
- 7 и 8 октября —20:35.
После 21:00 трамваи будут следовать от конечной остановки «улица Индустриальная» до остановки «Хладокомбинат».
Трамвай №5 с маршрутом «улица Бершанской — улица Петра Метальникова»:
от улицы Бершанской:
- 6 и 9 октября — 21:30 (по расписанию);
- 7 и 8 октября — 21:29 (по расписанию).
от улицы Петра Метальникова:
- 6 и 9 октября —20:04;
- 7 и 8 октября — 20:18.
После 20:20 трамваи будут следовать от конечной остановки «улица Петра Метальникова» по маршруту №8 до остановки «Хладокомбинат».
Троллейбус №20 с маршрутом «Ж/д вокзал Краснодар-I — Комсомольский мкр.»:
от ж/д вокзала:
- 6 и 9 октября — 21:36;
- 7 октября — 21:38;
- 8 октября — 21:21.
от Комсомольского мкр.:
- 6 и 9 октября — 22:26 (по расписанию);
- 7 и 8 октября — 22:28 (по расписанию).
После 21:40 троллейбусы №20 будут следовать от ж/д вокзала в Комсомольский мкр. по улицам Октябрьская, Северная и Селезнева.
Утром 7 и 8 октября первое отправление трамвая №4 от конечной остановки «Комсомольский мкр.» будет в 07:23, отправление трамвая №5 от конечной остановки «улица Бершанской» — в 07:22, а троллейбуса №20 от конечной остановки «Ж/д вокзал Краснодар-I» 7 октября — в 06:35, а 8 октября — в 06:45.
Информацию о движении дежурных трамваев можно узнать по телефону (861) 262-51-15.
Напомним, что с 29 сентября по 12 октября на Старокубанском кольце действуют ограничения на движение автомобилей.
Как писали ранее Юга.ру, власти Кубани рассказали о средствах, которые выделили на покупку автобусов и электробусов.