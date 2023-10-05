В Краснодарском крае ухудшится погода

На Кубани объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в регионе сильные дожди, грозы и град

В Краснодарском крае на 6 и 7 октября объявлено штормовое предупреждение в связи с прохождением фронтальных разделов циклона. Об этом сообщает ЦГМС региона.

В пятницу, 6 октября, во второй половине дня синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы, возможен град. Температура воздуха будет понижаться, а порывы ветра могут усилиться до 20 м/с.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах в ночные и утренние часы из-за возможного тумана и сильных осадков.



Напомним, что 1 октября в Туапсинском районе в поселке Гойтх прошел дождь с градом.