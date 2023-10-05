На трассе А-146 в районе Крымска начнется ремонт дороги

На въезде в Крымск отремонтируют съезды с развязки. С 9 октября движение на участке реорганизуют

С 9 октября начнется ремонт съездов с транспортной развязки «Крымская» на участке 110+300 км трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский. Работы планируют закончить в июне 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Подрядчик поменяет асфальт, устранит просадки и выровняет покрытие. Все строительно-монтажные работы пройдут в четыре этапа, на каждом из которых будут применять индивидуальную схему движения. Реверс вводить не будут.

Ремонт начнется 9 октября, закроют первый съезд по направлению Новороссийск — Крымск. В районе примыкания улицы Родниковой сделают разворотную петлю для въезда автомобилей со стороны Новороссийска в Крымск по правому съезду Краснодар — Крымск.