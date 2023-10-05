На трассе А-146 в районе Крымска начнется ремонт дороги

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На въезде в Крымск отремонтируют съезды с развязки. С 9 октября движение на участке реорганизуют

С 9 октября начнется ремонт съездов с транспортной развязки «Крымская» на участке 110+300 км трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский. Работы планируют закончить в июне 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Подрядчик поменяет асфальт, устранит просадки и выровняет покрытие. Все строительно-монтажные работы пройдут в четыре этапа, на каждом из которых будут применять индивидуальную схему движения. Реверс вводить не будут.

Ремонт начнется 9 октября, закроют первый съезд по направлению Новороссийск — Крымск. В районе примыкания улицы Родниковой сделают разворотную петлю для въезда автомобилей со стороны Новороссийска в Крымск по правому съезду Краснодар — Крымск. 

  • © Изображение пресс-службы администрации Крымского района
    © Изображение пресс-службы администрации Крымского района

Ранее Юга.ру писали, что возле вокзала Горячего Ключа на ремонт закрыли путепровод. Завершить работы планируют до конца 2023 года. 

Дороги Крымский район Ремонт дорог

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На трассе А-146 в районе Крымска начнется ремонт дороги
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