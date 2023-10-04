В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Регион накроют фронтальные разделы
Синоптики предупредили жителей Краснодарского края о дождях 6-7 октября
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 6-7 октября. В эти дни через территорию региона будут проходить фронтальные разделы, поэтому ожидаются дожди, объяснили синоптики краснодарского гидрометцентра. Местами пройдут ливни с грозой и ветром до 20 м/с.
Погода начнет меняться с 5 октября. Будет ветрено и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Днем воздух прогреется до 20-25 °С, порывы ветра достигнут 12-14 м/с.
На Черноморском побережье будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Днем потеплеет до 21-26 °С.
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