В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Регион накроют фронтальные разделы

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 6-7 октября. В эти дни через территорию региона будут проходить фронтальные разделы, поэтому ожидаются дожди, объяснили синоптики краснодарского гидрометцентра. Местами пройдут ливни с грозой и ветром до 20 м/с.

Погода начнет меняться с 5 октября. Будет ветрено и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Днем воздух прогреется до 20-25 °С, порывы ветра достигнут 12-14 м/с.

На Черноморском побережье будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Днем потеплеет до 21-26 °С.

Ранее Юга.ру писали, что в Туапсинском районе прошел крупный град.