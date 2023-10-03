Адыгея возглавила топ-3 регионов по росту бронирования отелей осенью — аналитики

Адыгея, Вся Россия

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  • Водопады Руфабго в Адыгее © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Водопады Руфабго в Адыгее © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Аналитики «Яндекс Путешествий» составили рейтинг регионов РФ с самым быстрым ростом по количеству бронирований осенью

Эксперты сравнили данные 2022 и 2023 годов по бронированиям отелей в регионах РФ осенью. Они выявили направления, на которые вырос спрос у россиян.

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В топ-3 регионов по росту бронирования отелей осенью вошли:

  • Республика Адыгея — рост на 54,5%;
  • Республика Калмыкия — рост на 22,2%;
  • Краснодарский край — рост на 7,9%.

Также стало популярно путешествовать по центральной России, Поволжью и Сибири. 

В рейтинге по росту бронирований также оказались Ингушетия, Орловская область, Мордовия и Карачаево-Черкессия.

По данным аналитиков сервиса, российские туристы осенью предпочитают отдыхать в новых локациях, чем в больших известных городах.

Комитет Адыгеи по туризму и курортам сообщил Юга.ру, что в этом году ожидается высокий спрос на отдых в республике. На вопрос о росте цен на курортах этой осенью представители организации ответили: 

«Выросла стоимость проживания в гостиницах, туров, экскурсионных туров. Где-то рост цен составил до 20%. Обусловлено это превышением спроса над предложением. Строительство новых объектов идет не в той динамике, в какой растет запрос на внутренние поездки по стране, а именно на юг страны».

По словам комитета, самые популярные направления для отдыха в Адыгеи — экологический и оздоровительный туризм.

Путешественники осенью чаще всего посещают:

  • горный массив Большой Тхач;
  • водопады Руфабго;
  • Хаджохскую теснину;
  • станицу Даховскую;
  • село Хамышки.

Как писали ранее Юга.ру, Россия приняла первую группу безвизовых туристов из Ирана, которые путешествовали по Северному Кавказу.

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Адыгея возглавила топ-3 регионов по росту бронирования отелей осенью — аналитики

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