Адыгея возглавила топ-3 регионов по росту бронирования отелей осенью — аналитики
Аналитики «Яндекс Путешествий» составили рейтинг регионов РФ с самым быстрым ростом по количеству бронирований осенью
Эксперты сравнили данные 2022 и 2023 годов по бронированиям отелей в регионах РФ осенью. Они выявили направления, на которые вырос спрос у россиян.
В топ-3 регионов по росту бронирования отелей осенью вошли:
- Республика Адыгея — рост на 54,5%;
- Республика Калмыкия — рост на 22,2%;
- Краснодарский край — рост на 7,9%.
Также стало популярно путешествовать по центральной России, Поволжью и Сибири.
В рейтинге по росту бронирований также оказались Ингушетия, Орловская область, Мордовия и Карачаево-Черкессия.
По данным аналитиков сервиса, российские туристы осенью предпочитают отдыхать в новых локациях, чем в больших известных городах.
Комитет Адыгеи по туризму и курортам сообщил Юга.ру, что в этом году ожидается высокий спрос на отдых в республике. На вопрос о росте цен на курортах этой осенью представители организации ответили:
«Выросла стоимость проживания в гостиницах, туров, экскурсионных туров. Где-то рост цен составил до 20%. Обусловлено это превышением спроса над предложением. Строительство новых объектов идет не в той динамике, в какой растет запрос на внутренние поездки по стране, а именно на юг страны».
По словам комитета, самые популярные направления для отдыха в Адыгеи — экологический и оздоровительный туризм.
Путешественники осенью чаще всего посещают:
- горный массив Большой Тхач;
- водопады Руфабго;
- Хаджохскую теснину;
- станицу Даховскую;
- село Хамышки.
Как писали ранее Юга.ру, Россия приняла первую группу безвизовых туристов из Ирана, которые путешествовали по Северному Кавказу.