Адыгея возглавила топ-3 регионов по росту бронирования отелей осенью — аналитики

Эксперты сравнили данные 2022 и 2023 годов по бронированиям отелей в регионах РФ осенью. Они выявили направления, на которые вырос спрос у россиян.

В топ-3 регионов по росту бронирования отелей осенью вошли:

Республика Адыгея — рост на 54,5%;

Республика Калмыкия — рост на 22,2%;

Краснодарский край — рост на 7,9%.

Также стало популярно путешествовать по центральной России, Поволжью и Сибири.

В рейтинге по росту бронирований также оказались Ингушетия, Орловская область, Мордовия и Карачаево-Черкессия.

По данным аналитиков сервиса, российские туристы осенью предпочитают отдыхать в новых локациях, чем в больших известных городах.



Комитет Адыгеи по туризму и курортам сообщил Юга.ру, что в этом году ожидается высокий спрос на отдых в республике. На вопрос о росте цен на курортах этой осенью представители организации ответили:

«Выросла стоимость проживания в гостиницах, туров, экскурсионных туров. Где-то рост цен составил до 20%. Обусловлено это превышением спроса над предложением. Строительство новых объектов идет не в той динамике, в какой растет запрос на внутренние поездки по стране, а именно на юг страны».



По словам комитета, самые популярные направления для отдыха в Адыгеи — экологический и оздоровительный туризм.



Путешественники осенью чаще всего посещают:

горный массив Большой Тхач;

водопады Руфабго;

Хаджохскую теснину;

станицу Даховскую;

село Хамышки.

Как писали ранее Юга.ру, Россия приняла первую группу безвизовых туристов из Ирана, которые путешествовали по Северному Кавказу.