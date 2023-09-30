В Краснодарском крае с 1 октября начнутся дожди

В Краснодарском крае в последний день сентября ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в отдельных районах 15-17 м/с. Температура воздуха в предгорных районах 24-29 °С, в горах 18-23 °С, сообщает ЦГМС региона.

На Черноморском побережье 30 сентября переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха 25-30 °С.



В Краснодаре в субботу, по данным синоптиков, осадков не ожидается. Ветер 6-11 м/с. Температура воздуха 27-29 °С.



В связи с прохождением фронтальных разделов на Кубани 1 октября прогнозируют дождь с грозой в отдельных районах южной половины сильный дождь. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, днём и вечером местами порывы до 12-14 м/с.



Температура воздуха ночью в регионе 10-15 °С, местами в предгорных районах 8-13 °С, днем 23-28 °С. В горах ночью 7-12 °С, а днем 17-22 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °С, днем 22-27 °С.