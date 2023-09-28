В Краснодарском крае пройдет мероприятие по сбору макулатуры

Министерство природных ресурсов Краснодарского края сообщило , что в регионе с с 9 октября по 10 ноября 2023 года пройдет мероприятие по сбору вторсырья «Сдай макулатуру — спаси дерево!».

В акции могут принять участие жители Кубани, предприятия, компании, учебные заведения и общественные организации. Желающим необходимо собрать не менее 300 кг отходов.



Экологическую акцию проводят два раза в году в формате соревнований между муниципалитетами. В 2023 году весной в крае собрали около 105 тонн мусора. Участники предыдущего мероприятия получили более 258 тыс. рублей.



Оставить заявку на участие можно на сайте, а по возникшим вопросом обратиться к организатору Ольге Матяшкиной: +7 (938) 511-90-12, 123@sdai-bumagu.com.