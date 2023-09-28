В Краснодарском крае пройдет мероприятие по сбору макулатуры

Краснодарский край

Распечатать

  • Раздельный сбор, сортировка картона © Изображение пользователя Alfonso Navarro с сайта unsplash.com
    Раздельный сбор, сортировка картона © Изображение пользователя Alfonso Navarro с сайта unsplash.com

Жителей Кубани приглашают поучаствовать в акции по сбору отходов «Сдай макулатуру — спаси дерево!»

Министерство природных ресурсов Краснодарского края сообщило, что в регионе с с 9 октября по 10 ноября 2023 года пройдет мероприятие по сбору вторсырья «Сдай макулатуру — спаси дерево!».

«Полигон должен быть закрыт»:

В акции могут принять участие жители Кубани, предприятия, компании, учебные заведения и общественные организации. Желающим необходимо собрать не менее 300 кг отходов.

Экологическую акцию проводят два раза в году в формате соревнований между муниципалитетами. В 2023 году весной в крае собрали около 105 тонн мусора. Участники предыдущего мероприятия получили более 258 тыс. рублей.

Оставить заявку на участие можно на сайте, а по возникшим вопросом обратиться к организатору Ольге Матяшкиной: +7 (938) 511-90-12, 123@sdai-bumagu.com.

  • © Скриншот из телеграм-канала Минприроды Краснодарского края https://t.me/mpr_kk/1034
    © Скриншот из телеграм-канала Минприроды Краснодарского края https://t.me/mpr_kk/1034

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае быстрее всего растет число предприятий, негативно влияющих на атмосферу.

Акции Министерство природных ресурсов и экологии РФ Мусор Экология

Новости

В Краснодарском крае развернули 80 ковидных коек. Количество заболевших растет
В Басманный суд Москвы доставили главу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Суд признал часть генплана Новороссийска недействительной
«Даже в Австралии мы своих не бросаем». Путин дал гражданство австралийскому казаку Бойкову
В Краснодарском крае пройдет мероприятие по сбору макулатуры
Озеро страха, застрявший на Луне, загадочный фантом. Рассказываем, что посмотреть в кино с 28 сентября

Лента новостей

Реклама на сайте