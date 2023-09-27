В Краснодаре на Старокубанском кольце частично ограничат движение

Краснодарский край

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  • Старокубанское кольцо © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Старокубанское кольцо © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ночное время на Старокубанском кольце в Краснодаре ограничат автомобильное движение. Там будут менять покрытие трамвайных переездов

С 29 сентября по 12 октября на Старокубанском кольце заменят покрытие трамвайных переездов. Вместо асфальта там уложат бетонные плиты и обновят рельсошпальную решетку. Работы пройдут в два этапа.

Из-за ремонта в ночное время там частично ограничат автомобильное движение, сообщили в пресс-службе мэрии.

На первом этапе (с 29 сентября до 6 октября) временно ограничат движение через трамвайные пути со стороны ул. им. Айвазовского:

  • с 29 сентября по 2 октября — с 22:00 до 07:00;
  • с 3 по 6 октября — с 22:00 до 06:00.

На втором этапе (с 6 до 12 октября) движение транспорта через переезд будет недоступно в ночное время по направлению со стороны ул. им. Мачуги:

  • с 6 по 9 октября — с 22:00 до 07:00;
  • с 10 по 12 октября — с 22:00 до 06:00.

Ранее Юга.ру писали, что центре Краснодара несколько дней не будет горячей воды. Причиной отключения стал ремонт теплосетей.

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В Краснодаре на Старокубанском кольце частично ограничат движение
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