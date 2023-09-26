В многоэтажках и соцобъектах в центре Краснодара на несколько дней отключат горячую воду

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На двух улицах в центре Краснодара ремонтируют теплосети. Жителям участков временно отключат горячую воду

В Краснодаре на улице Орджоникидзе от Седина до Красноармейской и на Кубанской Набережной между Пушкина и Советской начали ремонтировать аварийные теплосети. Из-за этого до 17:00 29 сентября будет ограничена подача горячей воды.

Какие адреса затронет ремонт:

  • Гудимы 26, 28, 30, 32, 62, 63, 64, 64/1, 65, 68;
  • Суворова 53, 57А, 57Б;
  • Орджоникидзе 17, 25, 54, 56, 59, 67, 77, 79;
  • Ленина 4, 44, 50, 51, 64, 70, 71, 72, 80, 89/1;
  • Красная 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 33, 41-45, 50;
  • Чапаева 85/1, 89, 91, 92;
  • Гимназическая 13, 14, 18, 22, 30, 40, 60, 115;
  • Октябрьская 44, 45, 66, 70, 74, 85/1, 91, 93;
  • Карасунская 44, 54, 56, 77, 79, 81;
  • Красноармейская 10, 49, 55/1;
  • Мира 35, 37, 39, 40, 49, 50, 51, 64;
  • Янковского, 17;
  • Гоголя 23, 32, 30, 41, 64, 65;
  • Коммунаров 49, 56, 57, 71;
  • Седина 28, 55/1;
  • Комсомольская 35, 37, 50, 51;
  • Кирова 39, 50, 60;
  • Фрунзе 8, 20, 25, 61;
  • Чкалова, 11;
  • Рашпилевская 32, 34, 42;
  • Леваневского, 4.

Также под отключение попали:

  • школы № 2, 8, 21 и гимназия №36;
  • детские сады по улицам Седина, 18, Коммунаров, 14, 28, Красноармейская, 13, Комсомольская, 43, Гимназическая, 33 и Кирова 59;
  • больницы на Октябрьской, 67, Комсомольской, 49, Седина, 50.

Работами занимается ООО «Краснодартеплоэнерго». В мэрии Краснодара сообщили, что на ремонтируемом участке может быть затруднено автомобильное движение.

Как писали Юга.ру, в районе Западного обхода Краснодара начали строить 13 км водопровода. Из-за этого по двум полосам улицы Дзержинского ограничили движение. 

Водоснабжение ЖКХ Краснодар

Новости

В аэропорту Сочи прокомментировали ситуацию с задержкой рейса в Москву. Самолет вылетел
Краснодар занял 40 место в рейтинге по уровню зарплат — РИА Новости
Пассажиры рейса из Сочи в Москву жалуются на задержку и длительное ожидание в салоне самолета
В Краснодаре двухлетней Насте Драгун требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь
Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает человека в СИЗО
Инвесторы хотят вложить 35 млрд рублей в благоустройство Железноводска на Кавминводах

Лента новостей

Реклама на сайте