В многоэтажках и соцобъектах в центре Краснодара на несколько дней отключат горячую воду
На двух улицах в центре Краснодара ремонтируют теплосети. Жителям участков временно отключат горячую воду
В Краснодаре на улице Орджоникидзе от Седина до Красноармейской и на Кубанской Набережной между Пушкина и Советской начали ремонтировать аварийные теплосети. Из-за этого до 17:00 29 сентября будет ограничена подача горячей воды.
Какие адреса затронет ремонт:
- Гудимы 26, 28, 30, 32, 62, 63, 64, 64/1, 65, 68;
- Суворова 53, 57А, 57Б;
- Орджоникидзе 17, 25, 54, 56, 59, 67, 77, 79;
- Ленина 4, 44, 50, 51, 64, 70, 71, 72, 80, 89/1;
- Красная 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 33, 41-45, 50;
- Чапаева 85/1, 89, 91, 92;
- Гимназическая 13, 14, 18, 22, 30, 40, 60, 115;
- Октябрьская 44, 45, 66, 70, 74, 85/1, 91, 93;
- Карасунская 44, 54, 56, 77, 79, 81;
- Красноармейская 10, 49, 55/1;
- Мира 35, 37, 39, 40, 49, 50, 51, 64;
- Янковского, 17;
- Гоголя 23, 32, 30, 41, 64, 65;
- Коммунаров 49, 56, 57, 71;
- Седина 28, 55/1;
- Комсомольская 35, 37, 50, 51;
- Кирова 39, 50, 60;
- Фрунзе 8, 20, 25, 61;
- Чкалова, 11;
- Рашпилевская 32, 34, 42;
- Леваневского, 4.
Также под отключение попали:
- школы № 2, 8, 21 и гимназия №36;
- детские сады по улицам Седина, 18, Коммунаров, 14, 28, Красноармейская, 13, Комсомольская, 43, Гимназическая, 33 и Кирова 59;
- больницы на Октябрьской, 67, Комсомольской, 49, Седина, 50.
Работами занимается ООО «Краснодартеплоэнерго». В мэрии Краснодара сообщили, что на ремонтируемом участке может быть затруднено автомобильное движение.
Как писали Юга.ру, в районе Западного обхода Краснодара начали строить 13 км водопровода. Из-за этого по двум полосам улицы Дзержинского ограничили движение.