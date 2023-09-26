В многоэтажках и соцобъектах в центре Краснодара на несколько дней отключат горячую воду

На двух улицах в центре Краснодара ремонтируют теплосети. Жителям участков временно отключат горячую воду

В Краснодаре на улице Орджоникидзе от Седина до Красноармейской и на Кубанской Набережной между Пушкина и Советской начали ремонтировать аварийные теплосети. Из-за этого до 17:00 29 сентября будет ограничена подача горячей воды.

Какие адреса затронет ремонт:

Гудимы 26, 28, 30, 32, 62, 63, 64, 64/1, 65, 68;

Суворова 53, 57А, 57Б;

Орджоникидзе 17, 25, 54, 56, 59, 67, 77, 79;

Ленина 4, 44, 50, 51, 64, 70, 71, 72, 80, 89/1;

Красная 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 33, 41-45, 50;

Чапаева 85/1, 89, 91, 92;

Гимназическая 13, 14, 18, 22, 30, 40, 60, 115;

Октябрьская 44, 45, 66, 70, 74, 85/1, 91, 93;

Карасунская 44, 54, 56, 77, 79, 81;

Красноармейская 10, 49, 55/1;

Мира 35, 37, 39, 40, 49, 50, 51, 64;

Янковского, 17;

Гоголя 23, 32, 30, 41, 64, 65;

Коммунаров 49, 56, 57, 71;

Седина 28, 55/1;

Комсомольская 35, 37, 50, 51;

Кирова 39, 50, 60;

Фрунзе 8, 20, 25, 61;

Чкалова, 11;

Рашпилевская 32, 34, 42;

Леваневского, 4.

Также под отключение попали:

школы № 2, 8, 21 и гимназия №36;

детские сады по улицам Седина, 18, Коммунаров, 14, 28, Красноармейская, 13, Комсомольская, 43, Гимназическая, 33 и Кирова 59;

больницы на Октябрьской, 67, Комсомольской, 49, Седина, 50.

Работами занимается ООО «Краснодартеплоэнерго». В мэрии Краснодара сообщили, что на ремонтируемом участке может быть затруднено автомобильное движение.

Как писали Юга.ру, в районе Западного обхода Краснодара начали строить 13 км водопровода. Из-за этого по двум полосам улицы Дзержинского ограничили движение.