В Краснодаре подозреваемого в избиении фельдшера скорой помощи доставили к следователю
30-летнего краснодарца подозревают в хулиганстве с применением насилия
Предыстория. 21 сентября бригада медиков приехала на вызов к мужчине, который лежал на улице пьяный без сознания. Фельдшер увидела, что у него идет кровь из уха, и попыталась оказать ему помощь. Во время осмотра мужчина вскочил и ударил ее по лицу. Это увидел водитель скорой. Он связал нападавшему руки и ноги и вызвал полицию.
24 сентября телеграм-канал Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщил о продолжении расследования нападения на фельдшера скорой помощи. Сейчас 30-летний местный житель подозревается в хулиганстве с применением насилия (п.«а» ч.1 ст. 213 УК РФ).
«Подозреваемый был доставлен к следователю и в ходе допроса полностью признал свою вину. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательств, проводится судебная медицинская экспертиза, по окончании которой будет решен вопрос о предъявлении фигуранту соответствующего обвинения. Расследование уголовного дела находится на контроле в следственном управлении СКР по краю», — сообщили в телеграм-канале ведомства.
Как сообщали Юга.ру, в июле в центре Краснодара произошла массовая драка. Один из участников выстрелил из сигнального пистолета.