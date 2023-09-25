В Краснодаре подозреваемого в избиении фельдшера скорой помощи доставили к следователю

Предыстория. 21 сентября бригада медиков приехала на вызов к мужчине, который лежал на улице пьяный без сознания. Фельдшер увидела, что у него идет кровь из уха, и попыталась оказать ему помощь. Во время осмотра мужчина вскочил и ударил ее по лицу. Это увидел водитель скорой. Он связал нападавшему руки и ноги и вызвал полицию.

24 сентября телеграм-канал Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщил о продолжении расследования нападения на фельдшера скорой помощи. Сейчас 30-летний местный житель подозревается в хулиганстве с применением насилия (п.«а» ч.1 ст. 213 УК РФ).