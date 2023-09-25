В Краснодаре подозреваемого в избиении фельдшера скорой помощи доставили к следователю

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала t.me/kubansledcom
    © Скриншот телеграм-канала t.me/kubansledcom

30-летнего краснодарца подозревают в хулиганстве с применением насилия

Предыстория. 21 сентября бригада медиков приехала на вызов к мужчине, который лежал на улице пьяный без сознания. Фельдшер увидела, что у него идет кровь из уха, и попыталась оказать ему помощь. Во время осмотра мужчина вскочил и ударил ее по лицу. Это увидел водитель скорой. Он связал нападавшему руки и ноги и вызвал полицию.

24 сентября телеграм-канал Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщил о продолжении расследования нападения на фельдшера скорой помощи. Сейчас 30-летний местный житель подозревается в хулиганстве с применением насилия (п.«а» ч.1 ст. 213 УК РФ).

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«Подозреваемый был доставлен к следователю и в ходе допроса полностью признал свою вину. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательств, проводится судебная медицинская экспертиза, по окончании которой будет решен вопрос о предъявлении фигуранту соответствующего обвинения. Расследование уголовного дела находится на контроле в следственном управлении СКР по краю», — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Как сообщали Юга.ру, в июле в центре Краснодара произошла массовая драка. Один из участников выстрелил из сигнального пистолета.

Алкоголь Драки Медицина Следственный комитет Хулиганство

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