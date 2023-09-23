Турпоток в Сочи вырос на 3% по сравнению с 2022 годом

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

В Сочи увеличился турпоток. На курорте отдохнули более 4 млн человек

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что турпоток в Сочи вырос на 3% по сравнению с 2022 годом. За лето на курорте отдохнули 4,3 млн человек.

Всего с начала 2023 года в Сочи побывали 6 млн туристов. В пресс-службе мэрии отметили, что высокий турпоток сохраняется и в бархатный сезон. На осень забронировано 70% номерного фонда. 

Сейчас в городе находятся примерно 190 тыс. туристов. Наибольшим спросом пользуется санаторно-курортное лечение. Уровень загрузки в санаториях и пансионатах с лечением составляет 93%, отметили в мэрии.

Ранее Юга.ру писали, что депутат Госдумы попросил президента РФ сделать Сочи федеральной территорией. 

Курорты и туризм отдых Сочи

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Турпоток в Сочи вырос на 3% по сравнению с 2022 годом
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