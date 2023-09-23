Кондратьев поручил ускорить ремонт подстанции «Тихорецкой», которая питает 75% Кубани

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Губернатор Краснодарского края поручил закончить реконструкцию подстанции «Тихорецкой» к началу отопительного сезона

Вениамин Кондратьев поручил завершить реконструкцию подстанции «Тихорецкой» к 15 октября. От нее зависит энергоснабжение 75% потребителей Кубани. 

«Зимой любые сбои могут оставить людей не только без света, но и тепла. Нужно тщательно и своевременно подготовить электросетевой комплекс к отопительному сезону — уже к 15 октября необходимо завершить ремонт на всех объектах энергетики, сформировать аварийные бригады, запас техники», — добавил Кондратьев.

Также губернатор отметил, что из-за роста населения в крае не хватает мощностей электроэнергии. Для решения проблемы энергодефицита глава региона поручил создать дорожную карту. 

Разработать документ должны в течение месяца. В работе примут участие сетевые компании, администрации городов и районов края, министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Об этом рассказ vo в пресс-службе краевой администрации.

Также там отметили, что рост Кубани по энергопотреблению вдвое превышает среднероссийские показатели. По словам председателя Заксобрания края Юрий Бурлачко, только в Краснодаре необходимо построить 14 новых подстанций.

Как писали Юга.ру, жители многоэтажек в Краснодаре и Новороссийске могут остаться без тепла. Многие дома не готовы к отопительному сезону. Список адресов можно посмотреть здесь.

Вениамин Кондратьев Отопительный сезон Энергетика

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