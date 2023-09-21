В Прикубанском округе Краснодара построят новый детсад

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре в поселке Колосистом благоустроят новый детский сад на 300 мест

В поселке Колосистом Прикубанского округа Краснодара построят детсад на 300 мест. Об этом сообщает RosTender.info.

На сайте государственных и коммерческих тендеров РФ разместили тендер на возведение здания. Прием заявок открыт до 26 сентября. Начальная цена контракта — 436,7 млн рублей.

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Детский сад станет принимать детей от 1,5 до 7 лет. С ними будут работать воспитатели, педагог-психолог, логопед и учителя по музыке и физкультуре. Всего предусмотрено 16 групп.

К строительству подрядчик приступит этой осенью. Работы планируют начать 16 октября и закончить к концу ноября 2024 года.

Как писали ранее Юга.ру, в Сочи начали строить самый большой в ЮФО детский сад и достраивают зал единоборств.

Благоустройство Дети Детские сады Краснодар Строительство

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