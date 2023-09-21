В Прикубанском округе Краснодара построят новый детсад

В Краснодаре в поселке Колосистом благоустроят новый детский сад на 300 мест

На сайте государственных и коммерческих тендеров РФ разместили тендер на возведение здания. Прием заявок открыт до 26 сентября. Начальная цена контракта — 436,7 млн рублей.

В поселке Колосистом Прикубанского округа Краснодара построят детсад на 300 мест. Об этом сообщает RosTender.info.

Детский сад станет принимать детей от 1,5 до 7 лет. С ними будут работать воспитатели, педагог-психолог, логопед и учителя по музыке и физкультуре. Всего предусмотрено 16 групп.



К строительству подрядчик приступит этой осенью. Работы планируют начать 16 октября и закончить к концу ноября 2024 года.

Как писали ранее Юга.ру, в Сочи начали строить самый большой в ЮФО детский сад и достраивают зал единоборств.