В Юбилейном микрорайоне Краснодара прорвало водопровод после нескольких дней ремонта
В Юбилейном микрорайоне жители нескольких домов остались без воды из-за аварии на водопроводе
Жители Юбилейного микрорайона Краснодара рассказали в соцсетях, что у них уже несколько дней проблемы с водоснабжением.
По словам жителей, несколько дней воду отключали из-за ремонта. Затем работы закончили, но вода в квартирах так и не появилась. Оказалось, что снова произошла авария.
Как рассказали в Муниципальном центре управления Краснодара, ночью 20 сентября снова прорвало водопровод. Это случилось в районе жилого дома №8 по улице 70-летия Октября.
Водоснабжение временно отключили в домах № 2,4 по улице 70-летия Октября и в домах № 1, 5 на Проспекте Чекистов. В МЦУ добавили, что для обеспечения жителей технической водой на месте находится поливомоечная техника.
Как писали Юга.ру, из-за строительства водопровода в Краснодаре ограничат движение автомобилей по улице Дзержинского.