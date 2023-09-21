В Юбилейном микрорайоне Краснодара прорвало водопровод после нескольких дней ремонта

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Юбилейном микрорайоне жители нескольких домов остались без воды из-за аварии на водопроводе

Жители Юбилейного микрорайона Краснодара рассказали в соцсетях, что у них уже несколько дней проблемы с водоснабжением. 

По словам жителей, несколько дней воду отключали из-за ремонта. Затем работы закончили, но вода в квартирах так и не появилась. Оказалось, что снова произошла авария.

Как рассказали в Муниципальном центре управления Краснодара, ночью 20 сентября снова прорвало водопровод. Это случилось в районе жилого дома №8 по улице 70-летия Октября. 

Водоснабжение временно отключили в домах № 2,4 по улице 70-летия Октября и в домах № 1, 5 на Проспекте Чекистов. В МЦУ добавили, что для обеспечения жителей технической водой на месте находится поливомоечная техника.

Как писали Юга.ру, из-за строительства водопровода в Краснодаре ограничат движение автомобилей по улице Дзержинского.

Аварии Водоснабжение Краснодар

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В Юбилейном микрорайоне Краснодара прорвало водопровод после нескольких дней ремонта
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