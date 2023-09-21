В Юбилейном микрорайоне Краснодара прорвало водопровод после нескольких дней ремонта

В Юбилейном микрорайоне жители нескольких домов остались без воды из-за аварии на водопроводе

Жители Юбилейного микрорайона Краснодара рассказали в соцсетях, что у них уже несколько дней проблемы с водоснабжением.

По словам жителей, несколько дней воду отключали из-за ремонта. Затем работы закончили, но вода в квартирах так и не появилась. Оказалось, что снова произошла авария.