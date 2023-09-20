Строительство железной дороги из Москвы в Сочи оценили в 3 трлн рублей

Стоимость высокоскоростной железной дороги из столицы России на юг предварительно оценили в более чем 3 трлн рублей

«Ъ-Кубань» 20 сентября сообщил , что строительство скоростных железнодорожных путей «Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер» обойдется в 3,2 трлн рублей. Это позволит в три раза ускорить путь из столицы на юг России и обратно.

Согласно прогнозам, количество пассажиров на железной дороге из Москвы в Адлер за год достигнет 17,2 млн человек. Однако, по данным экспертов, высокоскоростная магистраль не сможет конкурировать с авиацией.



«ВСМ конкурентоспособны относительно авиации на интервалах до 5–5,5 часа. Таким образом, трассы на Адлер и Екатеринбург уже не подпадают под эти условия», — пишет СМИ.



До 2030 года планируют построить четыре скоростные железные дороги примерно за 10,8 трлн рублей:

«Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер»;

«Москва — Санкт-Петербург»;

«Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург»;

«Москва — Смоленск — Минск».

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