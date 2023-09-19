В Краснодарском крае будет тепло, но ветрено

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 19 сентября

В Краснодаре во вторник будет переменная облачность, без осадков. Ветер 4-9 м/с, днем и вечером порывы 12-14 м/с. Температура воздуха составит 26-28 °С. Синоптики отметили, что в ближайшие дни погодные условия существенно не изменятся.

По краю 19 сентября без осадков. Воздух прогреется до 23-28 °С. Ветер будет дуть со скоростью 12-14 м/с. На Черноморском побережье будет до 29 °С, порывы ветра составят 15-20 м/с. 

Ранее Юга.ру писали, что теплую и ветреную погоду на Кубань принес антициклон. Территория края будет находиться под его влиянием примерно до 25 сентября. 

Также синоптики прогнозируют, что тепло в Краснодарском крае задержится. Купальный сезон продлится минимум до 10 октября. Есть вероятность, что его «продлят» до середины следующего месяца.

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В Краснодарском крае будет тепло, но ветрено
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