В Краснодарском крае будет тепло, но ветрено

В Краснодаре во вторник будет переменная облачность, без осадков. Ветер 4-9 м/с, днем и вечером порывы 12-14 м/с. Температура воздуха составит 26-28 °С. Синоптики отметили, что в ближайшие дни погодные условия существенно не изменятся.

По краю 19 сентября без осадков. Воздух прогреется до 23-28 °С. Ветер будет дуть со скоростью 12-14 м/с. На Черноморском побережье будет до 29 °С, порывы ветра составят 15-20 м/с.

Ранее Юга.ру писали, что теплую и ветреную погоду на Кубань принес антициклон. Территория края будет находиться под его влиянием примерно до 25 сентября.

Также синоптики прогнозируют, что тепло в Краснодарском крае задержится. Купальный сезон продлится минимум до 10 октября. Есть вероятность, что его «продлят» до середины следующего месяца.