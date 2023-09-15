В Краснодарском крае и Адыгее стали чаще покупать жилье в новостройках в ипотеку — Сбер
Аналитики Сбера рассказали о росте спроса на покупку квартир в новостройках в ипотеку в ЮФО
Аналитики изучили структуру ипотечных кредитов Сбера, выданных в августе 2023 года. По данным исследования, в южных регионах России вырос спрос на покупку квартир в новостройках.
Татьяна Сергиенко
управляющая Краснодарским отделением Сбербанка
«За месяц мы выдали ипотеки более чем на 30 млрд рублей. И это самый высокий показатель с начала года. В августе на рынке первичной недвижимости мы фиксировали рост спроса как со стороны жителей Краснодарского края и Адыгеи, так и среди клиентов, которые только планируют переехать в наши южные регионы. В структуре оформленных сделок их число уже превысило треть от общего количества оформленной ипотеки. Также отмечу, что в летний период вырос и спрос на ипотеку для строительства или покупки домов. В общей структуре сделок уже около 7% кредитов оформляют на ИЖС», — рассказала управляющая отделением Сбербанка в Краснодаре Татьяна Сергиенко.
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В августе количество ипотек в РФ, выданных на покупку жилья на первичном рынке недвижимости, выросло на 56,6%. Больше всего эта доля увеличилась в Волгоградской области (13,1%), в Адыгее (12,1%) и Хакасии (12%). Рост в Краснодарском крае составил 5% — это 39% от общего числа выданных ипотек в регионе.
Как писали ранее Юга.ру, в ЮФО, по данным аналитиков Сбера, вырос спрос на коммерческую ипотеку.