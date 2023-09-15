В Краснодарском крае и Адыгее стали чаще покупать жилье в новостройках в ипотеку — Сбер

«За месяц мы выдали ипотеки более чем на 30 млрд рублей. И это самый высокий показатель с начала года. В августе на рынке первичной недвижимости мы фиксировали рост спроса как со стороны жителей Краснодарского края и Адыгеи, так и среди клиентов, которые только планируют переехать в наши южные регионы. В структуре оформленных сделок их число уже превысило треть от общего количества оформленной ипотеки. Также отмечу, что в летний период вырос и спрос на ипотеку для строительства или покупки домов. В общей структуре сделок уже около 7% кредитов оформляют на ИЖС», — рассказала управляющая отделением Сбербанка в Краснодаре Татьяна Сергиенко.